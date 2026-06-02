Qué día se cobra el paro en junio de 2026: los bancos que adelantan el pago y cuándo ingresará cada entidad. Fuente: Shutterstock.

Miles de beneficiarios de prestaciones por desempleo esperan cada mes la fecha de ingreso del paro para organizar sus gastos. En junio de 2026, el calendario del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) mantiene su funcionamiento habitual, aunque algunos bancos volverán a adelantar el pago varios días respecto de la fecha oficial.

El organismo abona las prestaciones a mes vencido, por lo que durante junio se paga la ayuda correspondiente al mes de mayo. La fecha de referencia fijada por el SEPE es el 10 de junio, aunque la mayoría de los beneficiarios suele recibir el dinero antes gracias a los acuerdos que mantienen determinadas entidades financieras con la administración.

Durante los últimos años, varios bancos han optado por anticipar el ingreso para facilitar la disponibilidad de fondos a sus clientes. Por este motivo, la fecha efectiva de cobro puede variar según la entidad en la que el beneficiario tenga domiciliada la prestación.

¿Qué día paga el SEPE el paro en junio de 2026?

El calendario oficial establece que las prestaciones por desempleo deben abonarse el 10 de junio de 2026, aunque la normativa contempla un margen de pago que puede extenderse hasta el día 15 sin que se considere un retraso.

¿Qué día paga el SEPE el paro en junio de 2026? Fuente: Shutterstock.

Esto significa que cualquier ingreso realizado dentro de ese período se encuentra dentro de los plazos habituales del organismo.

Los beneficiarios no necesitan realizar ningún trámite adicional para recibir la prestación, siempre que sus datos bancarios estén correctamente registrados.

En la práctica, la mayoría de los pagos se concentran entre los primeros diez días del mes, especialmente en las entidades que deciden anticipar el ingreso antes de recibir los fondos de forma definitiva.

¿Qué bancos adelantan el cobro del paro y cuándo podría ingresarse?

Las entidades que habitualmente adelantan el pago de las prestaciones por desempleo son:

CaixaBank

BBVA

Santander

ING

Bankinter

Banco Sabadell

Abanca

Openbank

Si estas entidades mantienen la misma política aplicada en meses anteriores, el ingreso podría producirse entre el 6 y el 9 de junio de 2026, aunque la fecha exacta depende de cada banco y de sus procedimientos internos.

Por el contrario, las entidades que no aplican adelantos suelen reflejar el ingreso a partir del 10 de junio, dentro del calendario oficial marcado por el SEPE. En cualquier caso, pequeñas variaciones de uno o dos días pueden producirse sin que ello implique una incidencia en el pago.

¿Qué día paga el SEPE el paro en junio de 2026?

¿Qué hacer si el paro no llega en junio?

Si revisas tu cuenta y no aparece el ingreso cuando lo esperabas lo primero es comprobar si aún estás dentro del plazo habitual. Muchas veces se trata simplemente de una variación puntual del banco o de un ajuste interno del SEPE.

En caso de duda, puedes seguir estos pasos:

Revisa los movimientos recientes en tu banca online.

Comprueba si tu banco ha comunicado algún retraso puntual.

Si ya ha pasado el día 15 contacta con tu entidad para descartar incidencias.

Si el banco no tiene información, consulta con el SEPE para verificar el estado del pago.

También es importante asegurarse de que la cuenta bancaria registrada es correcta y está activa. Un número de cuenta antiguo o un error en los datos puede retrasar el ingreso sin que exista ningún problema con la prestación.

¿Cuánto dinero se cobra por el paro en junio de 2026?

La prestación por desempleo varía según las cotizaciones previas de cada trabajador. Durante los primeros seis meses se cobra el 70% de la base reguladora y, a partir del séptimo mes, el 60%.

En 2026, las cuantías máximas son de 1.225 euros al mes sin hijos a cargo, 1.400 euros con un hijo y 1.575 euros con dos o más hijos.

En el caso de los subsidios por desempleo, las ayudas oscilan entre 570 y 480 euros mensuales, según el tiempo transcurrido desde su concesión.