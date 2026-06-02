Es oficial | París, Roma y Berlín prohíben la salida e ingreso del país a quienes hayan postergado este trámite con su pasaporte

Miles de viajeros deberán revisar la vigencia de su pasaporte antes de organizar vacaciones o viajes laborales en Europa. Francia, Italia y Alemania reforzaron los controles migratorios y comenzaron a aplicar restricciones más estrictas para quienes tengan documentación vencida o con una validez insuficiente.

Las autoridades aeroportuarias remarcaron que muchos pasajeros desconocen que varios destinos internacionales exigen una cantidad mínima de meses de vigencia restante en el pasaporte para autorizar el ingreso o incluso permitir el embarque.

La medida ya impacta en aeropuertos internacionales de ciudades como París, Roma, Berlín, Madrid, Barcelona y Milán, donde las aerolíneas y los organismos migratorios comenzaron a intensificar las verificaciones documentales antes de cada vuelo.

Es oficial | París, Roma y Berlín prohíben la salida e ingreso del país a quienes hayan postergado este trámite con su pasaporte. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué requisito del pasaporte puede impedir viajar por Europa

El principal requisito que ahora revisan las autoridades migratorias consiste en la vigencia mínima del pasaporte. Muchos países exigen que el documento tenga al menos seis meses de validez desde la fecha prevista de ingreso.

Las autoridades advirtieron que las personas que hayan postergado la renovación del pasaporte podrían enfrentar restricciones tanto para ingresar como para salir del país. En algunos casos, las aerolíneas directamente impiden abordar el avión si detectan inconsistencias en la documentación.

La normativa afecta especialmente a viajeros que planean desplazamientos dentro y fuera del espacio Schengen. Aunque algunos países europeos permiten circular con menos margen de vigencia, otros aplican controles más estrictos y rechazan automáticamente el ingreso.

Por qué Europa endureció los controles sobre los pasaportes

El endurecimiento de los controles migratorios responde a nuevos protocolos de seguridad fronteriza y a acuerdos internacionales vinculados con la verificación documental de pasajeros.

Los gobiernos europeos buscan evitar permanencias irregulares y reducir problemas administrativos relacionados con documentos vencidos o próximos a caducar. Por ese motivo, los controles comenzaron a reforzarse en los principales aeropuertos internacionales del continente.

En ciudades como Madrid, Barcelona, Roma y Milán ya se aplican revisiones más exhaustivas antes del embarque y durante el control migratorio. Las autoridades señalaron que el desconocimiento de las reglas sigue siendo una de las principales causas de rechazos y cancelaciones de viaje.

Qué trámite deben hacer los viajeros para evitar restricciones

Las autoridades recomendaron iniciar la renovación del pasaporte con varias semanas de anticipación, especialmente durante la temporada alta de vacaciones y verano europeo.

El aumento de la demanda también genera demoras en turnos consulares y administrativos, lo que puede complicar la obtención de documentación nueva antes de la fecha prevista del viaje.

Además, los organismos migratorios insistieron en que cada pasajero debe consultar las condiciones específicas del país de destino antes de viajar, ya que los requisitos pueden variar según el lugar de ingreso y el tipo de documentación presentada.

Los problemas más frecuentes que detectan las aerolíneas antes del embarque

Es oficial | París, Roma y Berlín prohíben la salida e ingreso del país a quienes hayan postergado este trámite con su pasaporte.

Pasaporte vencido al momento del viaje

Menos de seis meses de vigencia restante

Diferencias o inconsistencias en los datos personales

Daños físicos en el documento

Falta de páginas disponibles para sellos migratorios

Renovaciones pendientes durante temporadas de alta demanda

Cómo saber si tu pasaporte todavía sirve para viajar este verano europeo

Las autoridades migratorias y aeroportuarias recomendaron revisar varios puntos clave del pasaporte antes de organizar un viaje internacional.

Los puntos que debes revisar antes de viajar

Confirmar la fecha exacta de vencimiento del pasaporte

Verificar si el país de destino exige tres o seis meses mínimos de vigencia

Revisar que el documento no tenga daños físicos o páginas deterioradas

Comprobar que existan hojas libres para sellos migratorios

Consultar las condiciones específicas de ingreso del país de destino

Iniciar la renovación con varias semanas de anticipación

Las autoridades advirtieron además que los turnos para renovar el pasaporte pueden registrar demoras durante las vacaciones y la temporada alta de viajes. Por ese motivo, recomiendan no esperar al último momento para iniciar el trámite.

El endurecimiento de los controles migratorios en aeropuertos internacionales de ciudades como Madrid, Barcelona, Roma y Milán incrementó las verificaciones previas al embarque. En consecuencia, muchas aerolíneas ya no permiten viajar a pasajeros con documentación insuficiente o próxima a vencer.