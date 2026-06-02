Fin de la licencia de conducir | El Gobierno modifica el documento y solo podrán renovarlo quienes cumplan este trámite obligatorio. (Fuente: Freepik).

La renovación del permiso de conducir es un trámite obligatorio para quienes tienen una licencia próxima a caducar o ya vencida. Según la normativa vigente en España, los conductores pueden realizar el proceso sin necesidad de volver a examinarse, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Además, el organismo ha incorporado cambios en el procedimiento dentro de su proceso de modernización administrativa. Entre ellos destaca la eliminación de la obligación de presentar fotografías en determinados casos y la necesidad de acreditar una serie de condiciones para obtener la renovación del documento.

Quiénes deben renovar el permiso y qué condiciones deben cumplir

Los titulares de permisos de conducción emitidos por países de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo (EEE) pueden conducir en España mientras su licencia esté en vigor. Sin embargo, para seguir conduciendo una vez vencida deberán renovar el documento obligatoriamente en el país donde tengan su residencia habitual.

La renovación solo podrá solicitarse si el permiso no se encuentra restringido, suspendido o retirado por el país emisor o por las autoridades españolas.

También deberán renovar su licencia quienes posean permisos con vigencia indefinida o con plazos superiores a 15 años para los permisos del grupo 1 (AM, A1, A2, A, B y BE) y superiores a 5 años para los del grupo 2 (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D y DE), una vez transcurridos dos años desde que hayan establecido su residencia normal en España.

En ese sentido, la normativa considera residencia normal el lugar en el que una persona permanece al menos 185 días por año natural.

El Gobierno modifica el documento y solo podrán renovar la licencia de conducir quienes cumplan este trámite obligatorio. (Fuente: freepik).

Documentación obligatoria para renovar la licencia

Para realizar el trámite será necesario presentar:

Solicitud cumplimentada en el impreso oficial.

Documento de identidad en vigor (DNI o pasaporte).

Informe de aptitud psicofísica expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado.

Permiso de conducción extranjero en vigor.

Justificante del pago de la tasa correspondiente.

La DGT también permite autorizar a otra persona para realizar el trámite en nombre del interesado mediante el Registro de Apoderamientos o a través del modelo oficial de representación.

Por otro lado, han anunciado que desde el 6 de noviembre de 2024 ya no es necesario presentar fotografías ni el denominado talón-foto en aquellos procedimientos en los que la Administración ya disponga de esa documentación.

El Gobierno modifica el documento y solo podrán renovar la licencia de conducir quienes cumplan este trámite obligatorio. (Fuente: Freepik).

Cómo realizar el trámite, cuánto cuesta y cuándo llega el nuevo permiso

La renovación debe hacerse de forma presencial en cualquier Jefatura u Oficina de Tráfico, para lo que es imprescindible solicitar cita previa. Dentro del sistema de citas, los conductores deben seleccionar el área de “Canje de permisos” y el trámite de “Inscripción, sustitución y renovación de permisos europeos”.

La solicitud puede presentarse desde tres meses antes de la fecha de caducidad del permiso. Adelantar el trámite no supone perder días de validez, ya que la nueva vigencia comienza a contar desde la fecha de vencimiento del documento anterior.

El coste general de la renovación es de 24,58 euros. No obstante, existen tasas reducidas cuando, por motivos médicos, la prórroga se concede por un periodo inferior. Además, el trámite es gratuito para los mayores de 70 años.

Una vez completado el procedimiento, se retirará el permiso original y se entregará un permiso provisional que permite conducir en España durante seis meses. El nuevo carné definitivo se envía por correo postal al domicilio del conductor y suele llegar en un plazo aproximado de un mes y medio. Mientras tanto, el permiso provisional no es válido para conducir fuera del territorio español.