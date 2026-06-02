Un grupo de arqueólogos de la universidad de Griffith, en Australia, reveló que una pintura rupestre encontrada en Indonesia en el año 2017 es la más antigua en la historia de la humanidad .

Se trata de la imagen de un cerdo verrugoso pintada hace 45.500 años en una cueva de la isla indonesia de Célebes.

El hallazgo sorprendió a la comunidad científica. “ Hasta donde sabemos, la pintura del cerdo de Célebes que encontramos en la cueva de piedra caliza de Leang Tedongnge es actualmente el trabajo artístico figurativo más antiguo del mundo ”, declaró en un comunicado Adam Brumm, uno de los líderes del equipo científico de la Universidad de Griffith y del centro de investigación arqueológica indonesia ARKENAS.

Descubrimiento arqueológico del milenio: encuentran la obra de arte más antigua de la humanidad (foto: archivo).

Descubren la primera obra de arte de la humanidad

La imagen sustituye a la pintura rupestre figurativa más antigua del mundo, previamente descubierta en 2020 en la misma isla por el equipo de Brumm, que representaba una escena abstracta de caza correspondiente a hace 43.900 años.

El reciente hallazgo se encuentra oculto en una de las paredes internas de la cueva Leang Tedongnge, ubicada en un valle circundado por acantilados escarpados de piedra caliza en el sur de la isla de Célebes, siendo accesible únicamente durante la temporada seca a través de un pequeño pasaje que permanece inundado en la época de lluvias.

Los habitantes locales, pertenecientes al grupo étnico Bugis, afirmaron que, salvo por ellos mismos, nadie más había explorado la cueva hasta la llegada de este equipo de arqueólogos en el año 2017 .

Este cerdo, endémico de la isla indonesia, aparece en la representación con una cresta roja de pelos erguido y un par de verrugas faciales justo delante de los ojos, características distintivas de los ejemplares adultos.

“Pintado con un pigmento rojo ocre, el cerdo parece estar observando una pelea o interacción social entre otros dos cerdos verrugosos”, señaló Brumm, arqueólogo de la Universidad Australiana de Griffith, al referirse al estudio publicado en la revista Science Advances.

Estos cerdos verrugosos han sido representados por los antiguos humanos de la región durante milenios, especialmente durante la Era de Hielo, lo cual, según el arqueólogo, sugiere que no solamente eran una fuente de alimento, sino también una vía de expresión artística.

La “palomita” de maíz rocoso en la pintura rupestre de Leang Tedongnge

Para establecer la antigüedad de la pintura rupestre de Leang Tedongnge, los científicos recurrieron a la medición de la degradación radiactiva del uranio presente en los depósitos de calcio carbonado que se formaron en la superficie del “lienzo” rocoso utilizado para representar este cerdo.

“En Leang Tedongnge se desarrolló una especie de “palomita de maíz” rocosa detrás de una de las patas de la imagen del cerdo tras su pintura, lo que nos permitió establecer la edad mínima de la obra,” aclaró, por su parte, otro de los líderes del equipo, Maxime Aubert, de la Universidad de Griffith.

Wallacea revela nuevos secretos

Adicionalmente a la representación visual de este cerdo de 45.500 años de antigüedad, los investigadores hallaron en una cueva adyacente otra pintura análoga que data de hace 32.000 años.

Esta pintura, detectada en 2020, presenta la singularidad de ilustrar entidades abstractas que amalgaman características humanas y animales, denominadas “teriántropos”, las cuales se deducen cazan grandes mamíferos utilizando lanzas y cuerdas.

Esta representación puede ser, de acuerdo con el especialista, la evidencia más antigua de la capacidad humana para concebir "la existencia de seres supernaturales, la piedra angular de la experiencia religiosa“.

Las pinturas rupestres de Célebes se encuentran entre las pruebas más antiguas de la presencia de seres humanos modernos en las islas oceánicas ubicadas entre Asia y Australia-Nueva Guinea, que han sido denominadas “Wallacea”.

“Nuestras especies debieron haber cruzado Wallacea en embarcaciones para alcanzar Australia hace aproximadamente 65.000 años”, afirmó Aubert, considerando que es factible que investigaciones futuras revelen evidencias arqueológicas de ese periodo o incluso más remotas.