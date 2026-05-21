La economía española creció un 0,6% durante el primer trimestre de 2026 y volvió a ubicarse entre los países con mejor desempeño dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Aunque el dato marcó una desaceleración respecto al cierre de 2025, España superó ampliamente el promedio de la Unión Europea y de la zona euro.

El informe difundido este jueves por la OCDE mostró que el bloque de países desarrollados avanzó un 0,4% entre enero y marzo. En ese contexto, España quedó por encima de las principales economías europeas y mantuvo un ritmo de crecimiento sólido en comparación con Alemania, Francia e Italia.

La expansión española solo fue superada por Corea del Sur, Finlandia, Suiza, Hungría y Eslovenia. Además, igualó el crecimiento registrado por Reino Unido, otro de los países que mostró un mejor desempeño en el arranque del año.

¿Cómo quedó España frente a las principales economías europeas?

Los datos publicados por la OCDE reflejaron una fuerte diferencia entre España y las principales potencias de la eurozona. Mientras la economía española avanzó un 0,6%, Alemania apenas registró un incremento del 0,3%, Italia creció un 0,2% y Francia permaneció estancada.

¿Cómo quedó España frente a las principales economías europeas? Fuente: Shutterstock.

La comparación también dejó en evidencia la debilidad del crecimiento regional. La Unión Europea avanzó un 0,2% en el trimestre y la zona euro apenas alcanzó el 0,1%, cifras muy por debajo de la evolución española.

Dentro del G7, solo Reino Unido logró igualar el ritmo de España. Estados Unidos y Japón crecieron un 0,5%, mientras Canadá alcanzó el 0,4%. El escenario consolidó a España como una de las economías más dinámicas entre los países desarrollados en el inicio de 2026.

¿Qué ocurrió con el crecimiento interanual?

En la comparación interanual, España registró un crecimiento del 2,7% respecto al primer trimestre de 2025. El dato incluso mejoró el desempeño del trimestre anterior, cuando la suba había sido del 2,6%.

¿Qué ocurrió con el crecimiento interanual? Fuente: Shutterstock Shutterstock

Entre los 28 países analizados por la OCDE, solo Corea del Sur , Polonia y Eslovenia mostraron una expansión superior a la española . Estados Unidos igualó el 2,7%, mientras la media de la Unión Europea quedó en el 1% y la de la zona euro en apenas el 0,8%.

El informe también señaló que el crecimiento interanual promedio dentro de la OCDE alcanzó el 1,8%, un nivel inferior al registrado por España, que continúa sosteniendo una evolución económica más favorable que gran parte de sus socios europeos.