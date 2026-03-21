España perderá a sus únicos dos pilotos de la Fórmula 1 próximamente: tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz dejarán la competencia después de que se dispute el Gran Premio de Japón a finales de marzo de 2026. Y es que una medida de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) afectó a ambos españoles. Justamente, el organismo anunció que se suspenderán las fechas que iban a realizarse en Baréin y Arabia Saudita, ambos focos del conflicto de Medio Oriente. Recientemente, la FIA anunció a los fanáticos que tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz y los demás 18 competidores de la F1 no contarán con el calendario estipulado de 22 carreras. Ahora, se restaron dos fechas al cronograma, las cuales iban a disputarse durante el mes de abril. Por esta razón, no habrá actividad en la máxima categoría del automovilismo por 30 días hasta el GP de Miami. “El Gran Premio de Baréin y Arabia Saudita no tendrá lugar en abril debido a la situación actual en Medio Oriente, junto a las rondas de F2, F3 y F1 Academy”, detalló el organismo presidido por Mohammed ben Sulayem. A su vez, destacaron que, “pese a haber considerado otras opciones, no habrá reemplazos para las pruebas canceladas en abril”, por lo que no se adelantarán circuitos ni se buscarán otros lugares para hacerlo. Por un lado, Alonso todavía tiene contrato hasta que finalice el 2026. Después de su llegada a Aston Martin en 2022, el asturiano firmó contrato hasta finalizar este año. Posteriormente, se verá qué será de su futuro, aunque ya adelantan que la vinculación a la escudería comandada por Lawrence Stroll es a largo plazo. Lo mismo ocurre con Sainz, quien seguirá ligado a Williams hasta finalizar el 2026. En su arribo al equipo británico en 2025, firmó por dos años y podría extenderse a una temporada más. De esta manera, los españoles estarán en el Circuito de Suzuka el 29 de marzo, aunque estarán ausentes de la competencia por cuestiones extradeportivas en abril. De esta manera, volverán a tener actividad en Miami, cuando se corra el próximo 3 de mayo. Después de dos carreras, la Fórmula 1 tiene a ambos pilotos de Mercedes Benz peleando la punta: en primer lugar está George Rusell con 51 puntos, mientras que segundo lo sigue Andrea Kimi Antonelli con 47. Sin embargo, la realidad de los españoles es diferente. En el caso de Carlos, apenas logró dos puntos tras conseguir el 9.º puesto en el GP de China, aunque no había podido sumar en Australia por terminar 15.º. Por su parte, Fernando aún no pudo ni siquiera terminar una carrera en lo que va de la temporada. En Albert Park hizo 15 vueltas, mientras que en Shanghái llegó a 35. En ese sentido, surgieron cruces entre el asturiano y los mecánicos acerca del estado del monoplaza con sus excesivas vibraciones y la voluntad del español de seguir peleando por la victoria.