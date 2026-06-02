Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial. La escena recrea el interés generado por la visita del papa León XIV a Barcelona y no corresponde a una fotografía real del evento.

La visita del papa León XIV a Barcelona el próximo 10 de junio no solo ha generado expectativa entre fieles y turistas, sino también una ola de anuncios particulares que buscan aprovechar el acontecimiento.

En distintas plataformas de compraventa y alquiler temporal comenzaron a aparecer ofertas de balcones, terrazas e incluso habitaciones con vistas privilegiadas al recorrido que realizará el Pontífice en papamóvil rumbo a la Sagrada Família.

Los precios sorprendieron a muchos vecinos. Algunas publicaciones ofrecen espacios en primera línea sobre la calle Rosselló por hasta 500 euros, mientras que otras propuestas más económicas rondan los 150 euros por persona.

La elevada demanda se explica porque será la única ocasión en la que los asistentes podrán observar de cerca al Papa durante su estancia en la ciudad.

¿Por qué aumentaron los alquileres de balcones para ver a León XIV?

Los anuncios se multiplicaron a medida que se conocieron los detalles del recorrido papal. Uno de los más llamativos promociona un balcón ubicado en la intersección de Rosselló y Passeig de Sant Joan por 500 euros, con la promesa de una ubicación privilegiada y hasta comida incluida para los asistentes.

Vista de uno de los anuncios del portal Wallapop donde se alquilan terrazas para ver el recorrido del papamóvil del Papa León XIV del próximo día 10 en Barcelona por 500 euros

La situación responde a una circunstancia particular. León XIV recorrerá poco más de un kilómetro en papamóvil antes de llegar a la Basílica de la Sagrada Família.

El resto de sus desplazamientos se realizará en vehículos cerrados y bajo estrictas medidas de seguridad, lo que convierte ese trayecto en la principal oportunidad para verlo de cerca.

También aparecieron ofertas de terrazas con capacidad para varias personas, algunas equipadas con sillas y otros servicios básicos. Los propietarios destacan la comodidad y la posibilidad de evitar las aglomeraciones que se esperan en las calles del recorrido.

¿Qué otras opciones ofrecen los particulares durante la visita papal?

Además de los balcones sobre la calle Rosselló, algunos vecinos promocionan terrazas con vistas directas a la Sagrada Família. En ciertos casos, los propietarios ofrecen acceso al baño, bebidas y pequeños aperitivos para quienes deseen seguir la ceremonia desde una ubicación exclusiva.

¿Qué otras opciones ofrecen los particulares durante la visita papal? Fuente: Shutterstock ErreRoberto

Las tarifas también alcanzan a habitaciones particulares. En plataformas de alquiler temporal se publican habitaciones dobles cercanas al templo de Antoni Gaudí por importes que superan ampliamente los precios habituales para una sola noche. Algunas ofertas incluyen terrazas privadas con vistas panorámicas de Barcelona.