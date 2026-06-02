El reemplazo de las tarjetas de crédito que cada vez es más inminente.

Hay objetos que parecen eternos hasta que de repente dejan de serlo. La tarjeta de crédito lleva más de setenta años siendo el estándar del pago en todo el mundo. Primero sustituyó al efectivo, luego llegó el chip, después el contactless.

Cada vez que parecía que no podía mejorar más, algo la mejoró. Ahora, por primera vez, hay una tecnología que no la mejora sino que la reemplaza directamente: la tarjeta biométrica con sensor de huella dactilar.

No es una tecnología del futuro. Ya está disponible. Bancos como Visa, Mastercard, CaixaBank y BBVA están en distintas fases de despliegue de estas tarjetas en España y Europa. Y los datos apuntan a que la transición será más rápida de lo que muchos imaginan.

Las nuevas tarjetas biométricas que ya se utilizan en el mundo y reemplazan a las tarjetas de crédito. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué es una tarjeta biométrica y cómo funciona?

Una tarjeta biométrica tiene el mismo formato físico que una tarjeta de crédito convencional, con una diferencia fundamental: incorpora un sensor de huella dactilar en la superficie. El usuario registra su huella al activar la tarjeta, y a partir de ese momento el proceso de pago cambia por completo.

Para pagar, basta con colocar el dedo sobre el sensor mientras se acerca la tarjeta al datáfono. No hace falta introducir el PIN, no hace falta desbloquear el móvil, no hace falta tocar ninguna pantalla.

La autenticación ocurre en menos de un segundo y la huella nunca sale de la propia tarjeta porque se procesa en el chip integrado, sin conexión a ningún servidor externo.

Según un estudio publicado en 2026 en la revista Financial Innovation, la aceptación de esta tecnología depende principalmente de cuatro factores que los usuarios valoran: seguridad, utilidad, velocidad y facilidad de uso.

El pago con huella dactilar puede ser el futuro de las transacciones en Europa. Freepik

La tarjeta convencional tiene dos vulnerabilidades conocidas. El PIN puede ser observado, adivinado o robado junto con la tarjeta. El contactless puede ser utilizado por cualquier persona que tenga la tarjeta física en la mano, sin ninguna verificación de identidad.

La tarjeta biométrica elimina ambos problemas de raíz. Sin la huella del titular, la tarjeta no funciona. Aunque alguien la robe, no puede usarla.

Y al contrario que el reconocimiento facial del móvil, que puede ser engañado con fotografías o en condiciones de poca luz, la huella dactilar integrada en el chip es prácticamente imposible de falsificar con la tecnología actual.

Quién puede y quién no puede usarla

La tarjeta biométrica tiene una limitación que conviene conocer. Aproximadamente el 0,2% de la población mundial, unas 14 millones de personas, no posee huella dactilar. Las causas incluyen condiciones genéticas, enfermedades dermatológicas o simplemente el desgaste por trabajos manuales intensivos durante décadas.

A su vez, el grupo que más resistencia muestra en las encuestas es el de personas mayores, que señalan la curva de aprendizaje como el principal obstáculo, aunque los fabricantes están trabajando en procesos de registro simplificados que no requieren ningún conocimiento técnico previo.

Cuándo llegará la nueva tecnología a todos los bancos españoles

El despliegue en España avanza por fases. CaixaBank y BBVA han confirmado pruebas piloto en marcha, y Visa y Mastercard llevan desde 2024 certificando emisores europeos para este formato.

La previsión del sector es que para 2027 la mayoría de los grandes bancos españoles ofrezcan la tarjeta biométrica como opción estándar, sin coste adicional para el cliente.

Lo que parecía una rareza tecnológica reservada a ejecutivos en aeropuertos internacionales está llegando a las sucursales bancarias del barrio. El PIN tiene los días contados. Y con él, probablemente, la tarjeta de crédito tal como la conocemos.