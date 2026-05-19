Los detalles del contrato de Mourinho con el Real Madrid para iniciar su segundo ciclo.

El Real Madrid tiene nuevo entrenador, aunque todavía falta la firma. José Mourinho volverá al club blanco 12 años después de su primera etapa, según confirmaron fuentes consultadas por ESPN y AS, y según el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, que activó su célebre señal de confirmación: “Here we go”.

El acuerdo es verbal y está cerrado en lo esencial: duración del contrato y salario. Solo resta esperar a que concluya el proceso electoral interno del club, que determinará cuándo podrá hacerse el anuncio oficial.

La llegada de Mourinho al Real Madrid parece ser un hecho. Fuente: EPA/LUSA EFE - Jose Sena Goulao

Cuáles son los términos del contrato de Mourinho con el Madrid

Según la información publicada por AS, Mourinho firmará un contrato de dos temporadas con el Real Madrid, con una cláusula que permite la renovación automática de una tercera si el equipo gana LaLiga bajo su dirección.

El salario exacto no ha trascendido, pero el paquete económico es uno de los puntos ya acordados en la negociación verbal. Lo que sí se sabe es que su salario durante su primer paso por la Casa Blanca entre 2010 y 2013 fue de en 15,3 millones de euros por año, mientras que en el Benfica esa cifra ascendía hasta los 16 millones anuales. Es por eso que se espera que el nuevo contrato en Madrid supere ese monto.

Lo que sí está confirmado es el coste de su salida del Benfica: el Real Madrid deberá abonar al club portugués una compensación de 3 millones de euros, según informaron David Ornstein y Mario Cortegana, para activar la cláusula de rescisión de Mourinho antes del vencimiento de su contrato en junio de 2027.

Por qué el anuncio oficial todavía no se ha producido

El Real Madrid atraviesa un proceso electoral que condiciona los plazos. El periodo para presentar candidaturas cierra el sábado 23 de mayo, y el domingo 24 está previsto que Florentino Pérez sea proclamado presidente de forma oficial.

Según AS, el anuncio de Mourinho sería inminente tras esa proclamación, muy probablemente el lunes 25. La cláusula que permite a Mourinho salir del Benfica con penalización mínima expira el 26 de mayo, lo que da un margen ajustado pero suficiente para completar los trámites.

José Mourinho durante su primer paso por el Real Madrid. Wikimedia Commons

¿Cómo fue el primer ciclo de Mourinho en el Real Madrid?

Entre 2010 y 2013, Mourinho dirigió al Real Madrid en una de las etapas más intensas de la historia reciente del club. Conquistó tres títulos: LaLiga 2011-12, recordada como la “Liga de los récords” con 100 puntos y 121 goles; la Copa del Rey 2010-11, ganada ante el Barcelona en la final de Valencia; y la Supercopa de España 2012.

La deuda pendiente fue la Champions League: el equipo cayó eliminado en semifinales durante tres temporadas consecutivas, ante Barcelona, Bayern Múnich y Borussia Dortmund. Ahora, con más experiencia y en un contexto diferente, Mourinho regresa con la oportunidad de cerrar ese capítulo.

Cómo le fue a Mourinho en el Benfica esta temporada

El técnico portugués cerró la Primeira Liga de forma invicta con el Benfica, pero la enorme cantidad de empates relegó al equipo a la tercera posición, por detrás del Porto y el Sporting de Lisboa. El resultado no fue suficiente para clasificarse a la Champions League y el equipo de la capital jugará Europa League el próximo ciclo.

Según AS, Mourinho anunció personalmente al presidente del Benfica, Rui Costa, que no aceptaría la oferta de renovación que tenía sobre la mesa, que incluía dos años más de contrato y un aumento de sueldo. La reunión tuvo lugar el lunes, antes de que trascendiera el acuerdo con el Madrid.

El técnico tenía intención de permanecer en Lisboa hasta el jueves, para después viajar a Londres, donde reside su familia, antes de desplazarse a Madrid a finales de la próxima semana o principios de la siguiente para firmar su nuevo contrato. La idea es que pueda estar trabajando en su nuevo proyecto desde principios de junio, con plenos poderes.