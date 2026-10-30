El próximo jueves 5 de noviembre alumnos de las “elementary schools” y de los “Pre-K Centers” de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York saldrán tres horas antes de su horario habitual.

El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York mantiene publicado en su sitio web oficial el calendario del curso escolar 2026-2027, donde se especifican todas las fechas en las que los alumnos de las escuelas públicas (NYCPS) tendrán cambios en su actividad.

En ese sentido, está estipulado que el próximo jueves 5 de noviembre los estudiantes de las escuelas primarias y centros de prescolar saldrán tres horas antes de las escuelas, con motivo de reuniones programadas entre profesores y estudiantes .

El motivo por el que el jueves 5 de noviembre los alumnos de las Escuelas Públicas de Nueva York salen 3 horas antes

Las reuniones de padres y profesores (PTC) son encuentros entre el docente y el padre de cada alumno destinados a conversar sobre el rendimiento académico de cada chico y su experiencia en el colegio.

“Estas reuniones te ayudan a entender qué está aprendiendo tu hijo en la escuela, su progreso académico y socioemocional, y qué puedes hacer para apoyarlo”, explican las autoridades.

Además, en caso de que existan dificultades de aprendizaje, las reuniones permiten que se trabaje en un plan conjunto para determinar cuál es la mejor forma de acompañamiento.

“En las fechas de las reuniones de padres y profesores por la tarde, los alumnos son despedidos tres horas antes de la hora habitual de salida”, se afirma.

El jueves 5 de noviembre los alumnos de primaria y preescolar saldrán tres horas antes de su horario habitual.

Cómo pueden prepararse los padres para este día: consejos de las autoridades

La recomendación es prepararse para aprovechar estas reuniones de la siguiente manera: