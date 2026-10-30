Miles de estudiantes tendrán una jornada libre, aunque la suspensión de clases dependerá de cada distrito.

El próximo martes 3 de noviembre de 2026 , miles de estudiantes de Estados Unidos no tendrán clases debido a las elecciones de medio término. Un relevamiento de calendarios escolares identificó cinco estados donde todos los distritos analizados suspenderán las actividades académicas durante la jornada electoral.

La suspensión coincide con las elecciones legislativas, cuando millones de estadounidenses acudirán a las urnas. Algunos establecimientos educativos funcionan como centros de votación, mientras que otros distritos programan jornadas de capacitación docente o días libres.

¿En qué 5 estados no habrá clases el martes 3 de noviembre?

Según el relevamiento de SchoolYearCalendars.com, actualizado el 15 de octubre de 2026, 79 distritos escolares de cinco estados tendrán una jornada sin clases para los alumnos:

Connecticut : 27 de 27 distritos sin clases.

Nuevo Hampshire : 13 de 13.

Nuevo México : 14 de 14.

Rhode Island : 14 de 14.

Virginia Occidental: 11 de 11. El cierre escolar durante determinadas elecciones también está contemplado en la legislación estatal, puntualmente en la sección 18A-5-2 del Código de Virginia Occidental.

Las elecciones de medio término en Estados Unidos provocarán cambios en el calendario escolar. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué se suspenden las clases el 3 de noviembre

El 3 de noviembre se celebrarán las elecciones de medio término de 2026, una jornada en la que se renovarán los escaños de la Cámara de Representantes y parte del Senado .

Cómo saber si habrá clases el martes 3 de noviembre

Aunque el relevamiento identificó 104 distritos sin clases entre los 179 analizados en 13 estados, la suspensión no será obligatoria para todos los colegios del país.

Las familias deben consultar el calendario escolar 2026-2027 de su distrito y verificar si el 3 de noviembre figura como Election Day, No School o jornada de desarrollo profesional docente. También es importante comprobar si el establecimiento optará por clases virtuales, como sucede en Nueva York.