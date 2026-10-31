Madrid tendrá un nuevo fin de semana largo a comienzos de noviembre, y no será el único del mes. El lunes 9 será festivo por el Día de Nuestra Señora de la Almudena, según ratificó el Ayuntamiento de Madrid y el Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre el calendario de fiestas laborales.

El calendario de descansos cambia según el lugar. Además de los festivos nacionales, las comunidades autónomas y los ayuntamientos fijan los suyos, y una misma fecha puede ser no laborable en una ciudad y un día normal en otra.

Para quienes trabajan de lunes a viernes, el festivo pegado al fin de semana se traduce en tres días seguidos de descanso. En la capital cerrarán las escuelas, los bancos y las oficinas públicas, aunque algunos sectores mantendrán su actividad según las condiciones de cada empleo.

El lunes 9 de noviembre será festivo en Madrid por la Almudena

La Almudena es una de las dos fiestas locales que el Ayuntamiento fijó para este año, junto con San Isidro Labrador, que se celebró el viernes 15 de mayo. Al caer en lunes, quienes descansan los sábados y domingos podrán enlazar tres días libres, del 7 al 9 de noviembre.

El lunes 9 de noviembre será feriado en Madrid por la Almudena. Freepik

El festivo es municipal y no se extiende a toda la Comunidad de Madrid, por lo que las localidades vecinas no tendrán necesariamente ese lunes libre. Cada ayuntamiento define sus propias fiestas locales.

Madrid tendrá dos lunes festivos seguidos en noviembre

La capital sumará dos lunes libres con una semana de diferencia. El 2 de noviembre será no laborable en toda la Comunidad de Madrid, porque el Día de Todos los Santos, que cae en domingo, se traslada al día siguiente. Una semana después llegará la Almudena, esta vez como fiesta limitada a la ciudad.

Quienes tengan libres ambos lunes y descansen los fines de semana podrán encadenar dos puentes, del 31 de octubre al 2 de noviembre y del 7 al 9.

Escuelas, bancos y oficinas públicas cerrarán en la capital

El cierre de servicios afectará, en general, a estos ámbitos dentro del municipio de Madrid.

Administración y oficinas públicas : las dependencias del Ayuntamiento y de organismos de la Administración General del Estado en la ciudad no atenderán al público.

Colegios y centros educativos : los centros de enseñanza de la capital permanecerán cerrados.

Bancos : las sucursales ubicadas en el municipio no abrirán.

Comercios: la mayoría de los pequeños y medianos cerrarán, aunque algunos centros comerciales de zonas turísticas podrían abrir con horario reducido.

Escuelas, bancos y oficinas públicas estarán cerradas durante el festivo. Shutterstock

Una festividad con misa y procesión

Cada 9 de noviembre, Madrid celebra a su patrona, la Virgen de la Almudena, con una jornada de marcado carácter religioso ligada a la catedral de Santa María la Real de la Almudena, uno de los escenarios principales de los actos.

Tradicionalmente se oficia una misa mayor en la plaza de la Almudena. Luego, la imagen sale en procesión por el centro de la ciudad, pasa por la plaza Mayor y regresa a las inmediaciones de la catedral. Los horarios y el recorrido dependerán de la programación de este año.

También se realiza una ofrenda floral solidaria frente al templo, y en distintas ediciones el Ayuntamiento sumó conciertos de música clásica, pasacalles y actuaciones de grupos locales.