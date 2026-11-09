Pamplona tendrá un día festivo el lunes 30 de noviembre de 2026. La jornada será no laborable en el municipio y se incorporará al calendario de finales de noviembre, antes de las fiestas de diciembre y Navidad.

La fecha está vinculada a la celebración de San Saturnino, patrón de Pamplona. En 2026, el día de la festividad cae en domingo y el calendario laboral fija el lunes 30 de noviembre como jornada festiva en la ciudad.

Pamplona tendrá un festivo el lunes 30 de noviembre

El calendario de fiestas laborales de Pamplona establece el 30 de noviembre como una de las fiestas locales de 2026. El día será no laborable para quienes trabajen en el municipio, aunque no tendrá carácter festivo para el conjunto de Navarra.

El Ayuntamiento fija esta jornada como el día siguiente a la festividad de San Saturnino, que se celebra el 29 de noviembre. En 2026, esa fecha coincide con un domingo y el calendario de la ciudad establece el lunes 30 como festivo local.

Ese calendario, publicado en el Boletín Oficial de Navarra, afecta a la capital, pero no convierte el 30 de noviembre en un día libre para todos los trabajadores de la comunidad.

Vista de Pamplona, la capital de Navarra, donde el lunes 30 de noviembre será festivo. Wikimedia Commons / Chaluco

¿Por qué será festivo el 30 de noviembre?

El origen de la jornada está en San Saturnino, patrón de Pamplona. La ciudad celebra cada año esta festividad con distintos actos institucionales, religiosos y tradicionales.

En 2026, el programa comenzará el domingo 29 de noviembre, fecha de San Saturnino. Entre los actos previstos figuran el desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, la salida de la corporación municipal y una misa.

El domingo 29 de noviembre es también la jornada de votación de las elecciones generales. Los actos de la mañana mantendrán su horario habitual, pero, de acuerdo con el anuncio del Ayuntamiento, el encendido de la iluminación de Navidad, el espectáculo Argiluna y la inauguración del belén pasan al lunes 30, cuando continuará parte de la programación.

¿Habrá más festivos en diciembre?

Después del 30 de noviembre, el calendario de Pamplona contempla nuevos días no laborables durante diciembre. El primero será el 3 de diciembre, San Francisco Javier, que es festivo en toda Navarra.

El siguiente llegará el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. También será festivo el 25 de diciembre, Navidad, dentro del calendario general de fiestas laborales.

Las fechas locales pueden variar de un municipio a otro. Por eso, que el 30 de noviembre sea festivo en Pamplona no significa que todos los trabajadores de Navarra tengan ese mismo día libre.