La DGT establece distintos plazos para recuperar la autorización según el historial de pérdida de puntos de cada conductor. Imagen ilustrativa.

La Dirección General de Tráfico de España (DGT) aplica un sistema de sanciones que puede dejar a los conductores sin permiso de conducir cuando agotan el saldo de puntos. La medida está contemplada en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y establece diferentes plazos para recuperar la autorización, según los antecedentes del infractor.

En ese sentido, quienes vuelvan a perder todos sus puntos durante los tres años siguientes a la obtención de un nuevo permiso deberán esperar 12 meses para conseguir otra autorización y volver a conducir. Así lo establece el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 6/2015, que también contempla un plazo reducido para los conductores profesionales.

La DGT establece 12 meses sin permiso para quienes pierdan todos sus puntos por segunda vez

El artículo 71 de la Ley de Tráfico regula la pérdida de vigencia del permiso de conducir por el agotamiento del crédito total de puntos. Cuando un conductor llega a cero, la Jefatura Central de Tráfico declara que su autorización ha perdido vigencia y comunica la resolución al interesado.

La normativa diferencia entre la primera pérdida total de puntos y las reincidencias. En el primer caso, el conductor no podrá obtener un nuevo permiso hasta que hayan transcurrido seis meses desde la notificación del acuerdo. Para los profesionales, el período se reduce a tres meses.

Sin embargo, si durante los tres años siguientes a la obtención del nuevo permiso vuelve a perder la totalidad de los puntos asignados, el plazo aumenta a 12 meses. En el caso de los conductores profesionales, la espera será de seis meses.

Los conductores que agoten nuevamente su saldo deberán esperar 12 meses para obtener una nueva autorización. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Qué infracciones pueden hacer que un conductor pierda todos los puntos del carné

El saldo de puntos disminuye cuando el conductor comete infracciones graves o muy graves que llevan aparejada esta sanción. Según el baremo de la DGT, algunas de las conductas que pueden provocar una pérdida importante de puntos son:

Conducir utilizando el teléfono móvil: resta seis puntos.

Conducir con presencia de drogas en el organismo: resta seis puntos.

Superar la tasa de alcohol permitida: puede restar entre cuatro y seis puntos, según la tasa.

Conducir de forma temeraria: resta seis puntos.

Circular en sentido contrario al establecido: resta seis puntos.

No utilizar el cinturón de seguridad o el casco: resta cuatro puntos.

Estas sanciones se acumulan sobre el saldo del conductor. Por tanto, cometer varias infracciones que impliquen pérdida de puntos puede llevar a agotar el crédito disponible y provocar la pérdida de vigencia del permiso.

La pérdida total de puntos obliga a dejar de conducir hasta obtener una nueva autorización de la DGT. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Cómo recuperar el permiso de conducir después de perder todos los puntos

La pérdida de todos los puntos no significa que el conductor pueda volver a circular una vez que haya pagado las multas. Cuando la resolución que declara la pérdida de vigencia es firme, debe entregar el permiso en una Jefatura u Oficina de Tráfico y dejar de conducir.

Para conseguir una nueva autorización, deberá cumplir el período de espera que corresponda y superar un curso de sensibilización y reeducación vial de recuperación del permiso, además de una prueba teórica sobre los conocimientos adquiridos.

Según explica la DGT, el curso tiene una duración de 20 horas lectivas. Una vez superado el plazo de inhabilitación y aprobada la prueba, el conductor podrá solicitar la expedición de un nuevo permiso, que contará inicialmente con ocho puntos, en lugar de los 12 habituales.

La normativa también establece que conducir después de recibir la notificación firme de pérdida de vigencia constituye un delito. El artículo 384 del Código Penal contempla penas de prisión de tres a seis meses, multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.