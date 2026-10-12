En España, la Ley de Propiedad Horizontal establece límites a las obras que afectan a los elementos comunes de un edificio, entre ellos la fachada.

La instalación de un aparato de aire acondicionado en la fachada de una vivienda puede generar conflictos con el resto de los propietarios. En España, la Ley de Propiedad Horizontal establece límites a las obras que afectan a los elementos comunes de un edificio, entre ellos la fachada, y contempla condiciones que pueden exigir la autorización de la comunidad de vecinos.

El artículo 7.1 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, regula las modificaciones que los propietarios pueden realizar en sus viviendas. La norma impide las actuaciones que alteren la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o su estado exterior, así como las que perjudiquen los derechos de otros propietarios. Por ello, la instalación de una unidad exterior de climatización requiere un análisis de las características del inmueble y de las reglas de la comunidad.

¿Qué dice el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal sobre el aire acondicionado?

El artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal permite al propietario modificar los elementos arquitectónicos, las instalaciones y los servicios de su vivienda siempre que las obras no menoscaben la seguridad del edificio, no alteren su estructura general, su configuración o su estado exterior y no perjudiquen los derechos de otros propietarios. Además, exige que el responsable comunique previamente las obras a quien represente a la comunidad.

La colocación de una unidad exterior, la perforación de muros o la instalación de soportes deben examinarse según sus características y el impacto que puedan causar en el inmueble. Shutterstock

La fachada tiene la consideración de elemento común, por lo que una instalación que afecte a su apariencia o requiera modificaciones en su estructura puede quedar sujeta a la aprobación de la comunidad de propietarios. La colocación de una unidad exterior, la perforación de muros o la instalación de soportes deben examinarse según sus características y el impacto que puedan causar en el inmueble.

La jurisprudencia ha admitido que determinadas instalaciones no requieren autorización cuando la alteración del elemento común resulta mínima y no afecta a la estética, la estructura o la seguridad del edificio. La Sentencia 751/2012 del Tribunal Supremo, de 5 de diciembre, recoge este criterio y destaca la necesidad de valorar cada caso concreto.

¿Cuándo hace falta el permiso de la comunidad de vecinos para instalar el aire acondicionado?

La autorización puede resultar necesaria cuando la instalación modifica la fachada, altera elementos comunes o contraviene los estatutos de la comunidad. Antes de colocar el aparato, conviene revisar las normas internas del edificio y comprobar si existe un acuerdo previo que determine los lugares permitidos para las unidades exteriores, las condiciones técnicas o los requisitos estéticos.

El artículo 7.1 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, regula las modificaciones que los propietarios pueden realizar en sus viviendas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La existencia de otros aparatos en la fachada tampoco garantiza por sí sola que un nuevo equipo esté permitido. Es necesario comprobar si esas instalaciones cuentan con autorización, si la comunidad ha establecido un criterio común y si las circunstancias del nuevo aparato son equivalentes. La jurisprudencia analiza estos factores junto con la magnitud de las obras y los posibles perjuicios para el resto de los propietarios.

Si la comunidad considera que una instalación vulnera la normativa o sus acuerdos, puede solicitar que el propietario la retire y, si no existe una solución, acudir a los tribunales. La decisión dependerá de las características de la obra, de las reglas aplicables y de las pruebas disponibles. También deben comprobarse las ordenanzas municipales, ya que la normativa urbanística puede imponer condiciones adicionales sobre las fachadas y los equipos de climatización.