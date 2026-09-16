Nadie quería reciclar 6000 botellas de leche hasta que China tuvo una idea brillante. Ahora construyeron su primera "carretera de plástico".

En 2021, había un problema con miles de botellas de leche usadas en China. Eran técnicamente reciclables, pero los restos de leche las convertían en un residuo poco atractivo para las empresas de reciclaje.

La solución que se encontró fue tan inesperada como ingeniosa: más de 6.000 botellas y otros residuos plásticos terminaron bajo los pies de los estudiantes de una universidad de Shanghái, convertidos en parte del asfalto de una carretera.

El proyecto se presentó el 22 de abril de 2021, coincidiendo con el Día de la Tierra, en el campus de la East China University of Science and Technology.

La empresa Dow y la marca láctea china Shiny Meadow usaron esas botellas usadas, junto con otros residuos, para pavimentar lo que bautizaron como “Milk Bottle Road” (la carretera de las botellas de leche).

Las claves detrás de la construcción con el reciclado de botellas.

Por qué nadie quería reciclar esas botellas

Las botellas de leche no eran un plástico imposible de reciclar. El problema aparecía después de usarlas: los restos de leche aumentaban el riesgo de contaminación del material y hacían que muchos recicladores fueran reacios a aceptarlas, sobre todo porque su valor final era muy bajo.

Es una paradoja habitual de la economía circular: que un envase sea técnicamente reciclable no garantiza que a alguien le interese económicamente reciclarlo cuando llega al final de su vida.

Shiny Meadow se encontraba justo con ese muro, unas botellas reciclables que, convertidas en residuo, apenas tenían demanda.

Cómo convirtieron el residuo en asfalto

La alternativa consistió en transformar parte de ese plástico en material para asfalto modificado con polímeros.La carretera, hecha íntegramente de asfalto convencional, tiene incorporado el plástico reciclado para modificar sus propiedades.

De este modo, aquellas botellas de escaso valor pasaron a convertirse en materia prima para pavimentos. Según Dow, este tipo de asfalto puede ofrecer mejores prestaciones y durabilidad que algunas mezclas convencionales.

Una idea que resolvía dos problemas a la vez

El atractivo del proyecto era que atacaba dos frentes. Por un lado, evitaba que miles de botellas acabaran en un vertedero o en el medio ambiente. Por otro, según Dow, incorporar plástico reciclado permite reducir parcialmente el uso de betún y, si el asfalto modificado prolonga la vida del firme, también disminuir los materiales y la energía que consumen las reparaciones.

La idea de fondo es convertir un residuo con poca demanda en un recurso para otra industria, la de la construcción de carreteras, que consume cantidades enormes de materiales.

Eso sí, el balance ambiental real depende de factores como el procesamiento del plástico, la fórmula empleada y la duración efectiva del pavimento, por lo que no es una solución mágica.

Un experimento que venía de lejos

La “Milk Bottle Road” no fue un caso aislado, sino parte de una estrategia que Dow ya había ensayado en otros países de Asia. En 2017 empezó a usar plástico reciclado para mejorar carreteras en Depok (Indonesia), y después participó en proyectos similares en las ciudades indias de Pune y Bangalore, además de una colaboración en Tailandia.

En el fondo, la carretera de Shanghái funcionaba sobre todo como una demostración de una idea sencilla: el gran obstáculo del reciclaje no siempre es saber cómo reciclar algo, sino conseguir que alguien quiera hacerlo.

Shiny Meadow tenía envases sin valor, Dow encontró una aplicación industrial capaz de absorberlos y la universidad puso el terreno para probarla. Así, aquellas 6.000 botellas que nadie quería acabaron formando parte de toda una infraestructura.