El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que elabora desde noviembre de 2001 la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, registró en junio un valor de 2,07 puntos sobre una escala de 0 a 5, lo que representa un aumento de 3,9% respecto de mayo. Se trata del primer incremento mensual del índice en lo que va de 2026.

Hasta este mes, el ICG venía de acumular cinco meses consecutivos de retrocesos. Las variaciones registradas durante el primer semestre del año fueron las siguientes: enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%) y mayo (-1,6%), antes del repunte de junio (+3,9%).

Pese a esta mejora puntual, la contracción acumulada desde el cierre de 2025 todavía asciende a 16,1%, y la comparación interanual arroja una caída de 11,4% respecto de junio de 2025.

¿Cómo se ubica frente a otras presidencias?

El informe compara la trayectoria del ICG bajo la gestión de Javier Milei con la de las seis presidencias anteriores, tomando como punto de partida el primer mes completo de cada mandato.

En el mes 30 de gobierno —el que corresponde a junio de 2026—, el índice de Milei se ubica en niveles relativamente altos dentro de esa serie histórica: por encima de los registrados en el mismo tramo por Cristina Kirchner II (1,70), Cristina Kirchner I (1,61) y Alberto Fernández (1,40), aunque por debajo del de Néstor Kirchner (2,42). Frente a Mauricio Macri, el actual nivel resulta levemente superior (2,04 en el mes 30 de su mandato).

Presidencia

Con este dato, el promedio de la gestión Milei a lo largo de sus primeros 30 meses desciende a 2,40 puntos, su registro más bajo hasta el momento dentro de esa comparación. Para el mismo tramo, los promedios de Macri y Fernández habían sido de 2,52 y 1,93 puntos, respectivamente.

Qué pasó con los componentes del índice

El ICG se construye a partir de cinco componentes. En junio, tres de ellos mostraron mejoras respecto de mayo: Eficiencia tuvo el mayor incremento porcentual del mes, al pasar a 2,12 puntos (+12,8%); Capacidad subió a 2,46 puntos (+4,3%), igualando el valor de Honestidad, que no registró variación; y la Preocupación por el interés general alcanzó 1,63 puntos (+3,8%). La Evaluación general del gobierno, en cambio, se mantuvo prácticamente estable, con una leve baja a 1,68 puntos (-0,5%).

La mirada por segmentos

El informe también desagrega los resultados por distintas variables sociodemográficas: