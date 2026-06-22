El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que elabora desde noviembre de 2001 la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, registró en junio un valor de 2,07 puntos sobre una escala de 0 a 5, lo que representa un aumento de 3,9% respecto de mayo. Se trata del primer incremento mensual del índice en lo que va de 2026.
Hasta este mes, el ICG venía de acumular cinco meses consecutivos de retrocesos. Las variaciones registradas durante el primer semestre del año fueron las siguientes: enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%) y mayo (-1,6%), antes del repunte de junio (+3,9%).
Pese a esta mejora puntual, la contracción acumulada desde el cierre de 2025 todavía asciende a 16,1%, y la comparación interanual arroja una caída de 11,4% respecto de junio de 2025.
¿Cómo se ubica frente a otras presidencias?
El informe compara la trayectoria del ICG bajo la gestión de Javier Milei con la de las seis presidencias anteriores, tomando como punto de partida el primer mes completo de cada mandato.
En el mes 30 de gobierno —el que corresponde a junio de 2026—, el índice de Milei se ubica en niveles relativamente altos dentro de esa serie histórica: por encima de los registrados en el mismo tramo por Cristina Kirchner II (1,70), Cristina Kirchner I (1,61) y Alberto Fernández (1,40), aunque por debajo del de Néstor Kirchner (2,42). Frente a Mauricio Macri, el actual nivel resulta levemente superior (2,04 en el mes 30 de su mandato).
Con este dato, el promedio de la gestión Milei a lo largo de sus primeros 30 meses desciende a 2,40 puntos, su registro más bajo hasta el momento dentro de esa comparación. Para el mismo tramo, los promedios de Macri y Fernández habían sido de 2,52 y 1,93 puntos, respectivamente.
Qué pasó con los componentes del índice
El ICG se construye a partir de cinco componentes. En junio, tres de ellos mostraron mejoras respecto de mayo: Eficiencia tuvo el mayor incremento porcentual del mes, al pasar a 2,12 puntos (+12,8%); Capacidad subió a 2,46 puntos (+4,3%), igualando el valor de Honestidad, que no registró variación; y la Preocupación por el interés general alcanzó 1,63 puntos (+3,8%). La Evaluación general del gobierno, en cambio, se mantuvo prácticamente estable, con una leve baja a 1,68 puntos (-0,5%).
La mirada por segmentos
El informe también desagrega los resultados por distintas variables sociodemográficas:
- Género: la brecha entre hombres y mujeres se mantuvo en 0,68 puntos, en línea con mayo. El ICG entre las mujeres subió a 1,70 puntos (+5,6%) y entre los hombres a 2,37 puntos (+3,7%).
- Edad: a diferencia del mes anterior, el valor más alto se registró entre los mayores de 50 años, con 2,23 puntos (+4,3%). El segmento de 18 a 29 años llegó a 2,18 puntos (+1,4%) y el de 30 a 49 años a 1,76 puntos (+2,4%).
- Zona geográfica: el interior del país volvió a mostrar el nivel más alto, con 2,19 puntos (+0,9%). Dentro del AMBA, la CABA se ubicó en 2,03 puntos (+6,3%) y el GBA en 1,83 puntos (+11,1%), el mayor incremento porcentual entre las zonas relevadas.
- Nivel de instrucción: el segmento con formación terciaria o universitaria encabezó el índice con 2,20 puntos (+0,5%), seguido por el nivel secundario con 1,90 puntos (+2,3%). El mayor salto del mes se dio entre quienes tienen instrucción primaria, que treparon a 1,72 puntos (+42,5%), retornando a un nivel similar al de abril.
- Víctimas de delitos: por primera vez en varios meses, el ICG fue levemente más alto entre quienes declararon haber sido víctimas de delitos (ellos o su familia) en los últimos doce meses, con 2,10 puntos (+14,6%), que entre quienes no lo fueron, con 2,07 puntos (+1,6%). De esta manera se eliminó la brecha que venía observándose entre ambos grupos.
- Perspectivas económicas: como en meses anteriores, el ICG resultó más alto entre quienes esperan que la situación económica mejore dentro de un año (4,08 puntos, -2,2%). Entre quienes creen que se mantendrá igual hubo un salto significativo, a 2,45 puntos (+13,1%), mientras que entre los más pesimistas el índice no mostró variación (0,37 puntos).