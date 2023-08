Tras las críticas de Servini, CABA no usará el voto electrónico en octubre

Luego de los cuestionamientos que el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) generó el domingo de las PASO en la Ciudad de Buenos Aires, debido a las demoras por el mal funcionamiento de muchas máquinas de voto electrónico, la Justicia federal se expidió al respecto.

La jueza electoral María Servini le ordenó este viernes a la Cámara porteña que no se vuelva a utilizar ese sistema en las elecciones generales de octubre en el distrito. Las autoridades locales finalmente confirmaron que cambiarán el sistema.

La jueza Servini le ordenó a la Ciudad que no use el voto electrónico en octubre

"Torna abstracto el debate"

"La decisión de la jueza federal con competencia electoral María Servini de dejar sin efecto el acuerdo con el Tribunal Electoral de la Ciudad torna abstracto el debate sobre la utilización de la Boleta Única Electrónica (BUE) en las próximas elecciones", expresaron en un comunicado desde el Instituto de Gestión Electoral (IGE).

Sin embargo, el organismo defendió la veracidad del sistema utilizado. "El IGE considera que la BUE es un instrumento válido y ha mostrado sobrados beneficios en las elecciones PASO del 13 de agosto, pero luego de la decisión de la Justicia se encuentra abocado junto a las autoridades judiciales al diseño de un nuevo sistema", indicaron.

Si bien aceptaron las dificultades que se presentaron en la jornada del domingo, aseguraron que "la elección concluyó sin inconvenientes" y "solo 7 de los 1097 establecimientos habilitados para votar debieron prorrogar la jornada hasta las 19:30 horas".

Descartaron, entonces, la utilización de la boleta electrónica, pero destacaron que a las 21:30 se conocieron los primeros resultados en el ámbito porteño.

"Las demoras en algunos casos fueron consecuencia de las dificultades que planteó la concurrencia con dos instrumentos, en otros por las demoras en las aperturas de las mesas, el alto ausentismo de autoridades de mesa y la no aplicación del sistema de voto simultáneo que se había aprobado para la ocasión", explicaron las autoridades.

Resta entonces conocer qué sistema se implementará a nivel local. "El IGE ratifica su vocación de trabajar junto a las autoridades judiciales para reconfigurar el sistema de votación para elegir Jefe/a de Gobierno, legisladores/as y miembros de las Juntas Comunales el próximo 22 de octubre", remarcaron.

¿Qué problemas hubo con el voto electrónico en CABA en las PASO?

El sistema de votación en CABA trajo inconvenientes. (Foto: archivo).

Servini había informado que se realizaron 300 denuncias en las fiscalías del distrito por vulneraciones al momento del sufragio en las máquinas de voto electrónico.

La magistrada criticó duramente los inconvenientes que ocurrieron y reprochó en duros términos a las autoridades porteñas. "La experiencia acumulada por la suscripta en más de 30 años como jueza electoral, me obliga a advertir que no pueden realizarse nuevamente y en las mismas condiciones, los comicios del 22 de octubre", expresó en el escrito que envió a la Cámara Nacional Electoral, al Tribunal Electoral de la ciudad, y al Instituto de Gestión Electoral (IGE).

En el mismo escrito remarcaba "el grado de improvisación" por parte de la empresa contratada para la provisión e instalación de las máquinas de votación, así como del Instituto de Gestión Electoral (IGE).

Servini reportó problemas de funcionamiento hasta bien entrada la noche del sábado, en tanto que al inicio de la jornada de votación había 240 mesas sin abrirse, algunas de ellas porque las máquinas no funcionaban.

El jefe de gobierno porteño decidió para estas elecciones que se vote de manera "concurrente". Es decir, se eligen autoridades el mismo día para los cargos locales y nacionales, pero con sistemas distintos.

"En la medida en que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no resuelva hacer las elecciones de forma simultánea, la jueza federal (María Servini) no tiene ningún tipo de capacidad para decidir sobre eso", había explicado a El Cronista Andrés Gil Domínguez.

La jueza María Servini ordenó no utilizar el sistema BUE. (Foto: archivo).

El abogado con doctorado y postdoctorado en Derecho ya se había expresado en redes sobre esta cuestión el mismo día de las PASO, cuando Servini emitió las primeras críticas, y se explayó en el tema ante esta última novedad.

"De acuerdo con el Código Electoral de la Ciudad, si se resuelve hacer las elecciones de forma simultánea, sí queda sometido el proceso al criterio e imperio de la jueza. Pero si lo hace de manera concurrente, no", insistió. "Puede haber un principio de coordinación entre las jurisdicciones, pero con esto estaría violentando la autonomía de la Ciudad", aseguró. "A la jueza podrá no gustarle, pero no tiene facultades para imponerle que haga cambios en el sistema", cerró.

En este sentido, todavía sin información oficial por parte de las autoridades porteñas, aparecen varias posibilidades en el panorama. Puede que Horacio Rodríguez Larreta ratifique el sistema de voto electrónico; que elija desdoblar los comicios y que se vote en fechas separadas con respecto a Nación; o que se mantenga el mismo día y que todo se vote con boleta papel.