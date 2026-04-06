El Gobierno avanza en dos privatizaciones claves para el sector energético. Este lunes se realizó la apertura de sobres de la licitación para la privatización de la importación del gas natural licuado (GNL) necesario para el invierno. Las empresas interesadas son Naturgy y Transener, según fuentes del sector privado. Sin embargo, todavía no se descarta que el Estado vuelva a participar en la importación nuevamente, tal como ocurre hace más de una década vía la empresa estatal Enarsa. La definición será la semana que viene, en un contexto de extrema complejidad, luego de que el precio internacional del gas trepara 56% en un mes. La definición se realizará la semana que viene, cuando en el marco de la licitación se presenten las ofertas económicas, agendadas para el lunes 13 de abril. En base a los precios de la oferta es que el Gobierno tomará la decisión final: si avanza con el pase a manos privadas de la importación del GNL, o si vuelve a hacerlo vía Enarsa. De todos modos, por tratarse de un contexto complejo, y con la llegada del frío tan sobre la fecha, fuentes del sector revelaron que Enarsa podría avanzar con la importación de al menos un barco, en caso de que el privado no llegue a tiempo, y para prevenir faltantes de gas en invierno, tal como ocurrió el invierno pasado. Además, el martes 14 de abril se llevará adelante otro paso clave en materia de privatizaciones: se realizará la apertura de sobres para conocer las ofertas técnicas para la venta del paquete accionario en Citelec, sociedad controlante de Transener. Se trata de la principal empresa de transporte de energía eléctrica de Argentina, que genera fuerte interés en el sector privado. El Gobierno tiene como prioridad el avance de las privatizaciones para juntar dólares y afrontar vencimientos de deuda. De hecho, parte del monto que ingresó en enero por las privatizaciones de las represas del Comahue se usó para el pago de bonistas. En el caso del GNL, no tendrá un ingreso de dólares, pero sí evitará una salida: con una importación estimada en al menos 20 buques de GNL, y con un precio internacional que se duplicó en un año, podrían ser necesarios al menos u$s 800 millones desembolsados por Enarsa. En el marco de la privatización para la importación del GNL, este lunes se realizó la presentación de 2 ofertas correspondientes al Sobre 1 (técnico) de la licitación que lleva adelante Energía Argentina (ENARSA) para seleccionar un agente comercializador–agregador de GNL, y su comercialización como gas regasificado en el mercado interno durante el período invernal, utilizando la terminal de regasificación de Escobar. De acuerdo con el cronograma vigente, la presentación del Sobre 2 (económico) se realizará el lunes 13 de abril a las 9 de la mañana, y su apertura tendrá lugar ese mismo día con transmisión por streaming del canal de YouTube de Enarsa. La adjudicación está prevista para el martes 21 de abril. El primero buque suele llegar todos los años entre mediados y fines de abril. Esta licitación se inscribe en el proceso de privatización de activos y actividades de Enarsa, conforme a lo establecido por la Ley Bases. “Con este esquema, el Gobierno Nacional profundiza el camino de retirar al Estado de operatorias comerciales, reemplazando la intermediación estatal por competencia y reglas claras”, agregaron. Fuentes oficiales explicaron que se llegará bien con los tiempos para que se adjudique y el privado salga a importar los barcos de GNL. Para este año se estima que se necesitarán entre 20 y 25 buques de GNL para cubrir la demanda invernal. Se estima que requerirá de un monto de al menos u$s 800 millones, aunque dependerá del TTF, que registra fuerte volatilidad en el contexto de la guerra en Medio Oriente. Las dos empresas interesadas serían Naturgy y Trafigura. Naturgy es una compañía española que en Argentina se desempeña como una de las principales distribuidoras de gas del país. En tanto, Trafigura es uno de los mayores traders globales de commodities. Lo que sí quedó definido estos últimos días es que el Estado retirará los subsidios al GNL. En los últimos años se importaba en torno a los u$s 10-12 por millón de BTU y se vendía al mercado por un tercio de ese valor; la diferencia eran subsidios estatales. Esto implicará ahorro en subsidios, pero también mayor impacto en tarifas, sobre todo en grandes usuarios industriales. Por estas horas, grandes empresas recibieron pedidos de las distribuidoras con estimaciones de cuánto GNL necesitarán en invierno. Se estima que el precio de venta del GNL será de unos u$s 24 por millón de BTU, el doble que el año anterior.