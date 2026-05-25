La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires confirmó oficialmente las fechas de la feria judicial de invierno 2026 y la decisión impactará sobre miles de personas que tienen trámites, audiencias o causas en curso dentro del sistema judicial bonaerense.

La medida ya comenzó a generar atención entre abogados, trabajadores judiciales y ciudadanos que deberán reorganizar presentaciones y gestiones previstas para julio. Además, el receso coincidirá con las vacaciones de invierno escolares.

Feria judicial de invierno 2026 en Provincia de Buenos Aires: qué fechas confirmó la Corte Suprema

La Suprema Corte bonaerense resolvió que la feria judicial de invierno se desarrollará entre el 20 y el 31 de julio de 2026 inclusive .

La Suprema Corte bonaerense resolvió que la feria judicial de invierno se desarrollará entre el 20 y el 31 de julio de 2026 inclusive. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

La decisión fue tomada en línea con el calendario escolar aprobado por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Según detalló el máximo tribunal provincial, el cronograma oficial de la feria judicial será el siguiente:

Inicio del receso judicial: 20 de julio .

Finalización de la feria judicial: 31 de julio .

Alcance: toda la Administración de Justicia bonaerense.

Coincidencia con las vacaciones de invierno escolares.

Desde la Corte explicaron que la definición anticipada del calendario permitirá que los organismos jurisdiccionales puedan reorganizar audiencias y tareas administrativas.

Además, remarcaron que el objetivo es garantizar previsibilidad en el funcionamiento de los tribunales durante el receso invernal.

Entre las cuestiones que deberán reorganizarse durante esas semanas aparecen las siguientes:

Reprogramación de audiencias.

Ajustes en cronogramas judiciales.

Funcionamiento reducido en distintas dependencias.

Cobertura mínima para casos urgentes.

Vacaciones de invierno 2026: cómo funcionará la Justicia en Provincia de Buenos Aires

Durante la feria judicial de invierno, la actividad habitual de juzgados y tribunales se reducirá considerablemente en toda la provincia.

Sin embargo, la Suprema Corte dispuso que determinadas Cámaras de Apelación quedarán a cargo de garantizar la atención de causas urgentes en cada fuero.

De acuerdo con lo informado oficialmente, durante el receso judicial continuará operativo el siguiente esquema:

Atención limitada en organismos judiciales.

Cobertura de servicios esenciales.

Guardias para situaciones urgentes.

Funcionamiento de Cámaras designadas.

Este sistema se aplica todos los años durante las vacaciones de invierno y busca asegurar que los expedientes urgentes no queden paralizados.

Las causas que requieran habilitación de feria podrán continuar su trámite pese al receso dispuesto por la Justicia bonaerense.

Entre los casos que podrían seguir activos durante la feria judicial se encuentran los siguientes:

Medidas cautelares urgentes.

Causas vinculadas a violencia familiar.

Presentaciones excepcionales.

Trámites con riesgo de demora grave.

Receso judicial en Provincia de Buenos Aires: a quiénes afecta la medida oficial

La medida impactará directamente sobre trabajadores judiciales, abogados, peritos y ciudadanos que tengan actuaciones pendientes en tribunales provinciales.

También influirá sobre los tiempos administrativos y procesales de numerosos expedientes que se encuentran en trámite.

Según explicaron fuentes judiciales, el receso afectará especialmente las siguientes actividades: