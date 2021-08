Vaca Muerta: buscan fondos de China para construir el gasoducto Néstor Kirchner

El Gobierno decidió avanzar en una serie de obras imprescindibles para ampliar la capacidad de transporte de gas natural en los próximos años y permitir que la producción local, que se va recuperando aunque está lejos del récord, evite la salida de dólares por la vía de la energía.

El conjunto de tareas vitales para continuar con el desarrollo de Vaca Muerta y sustituir importaciones demandará una inversión estimada en u$s 1957 millones entre fines de 2021 y todo 2022, de los cuales u$s 1559 millones son para el transporte y u$s 398 millones para la distribución del gas.

La más importante, el gasoducto que saldrá de Vaca Muerta hacia los centros de consumo de Buenos Aires y Rosario , lo denominó "Néstor Kirchner". El Gobierno apuesta a que su construcción sea financiada por China, pero está dispuesto a utilizar fondos propios para avanzar aceleradamente.

Al tener las partidas presupuestarias aseguradas por el Decreto 489 (publicado el jueves en el Boletín Oficial), la idea del secretario de Energía, Darío Martínez, es avanzar antes de fin de año con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, para asegurar el flujo de fondos y licitar los trabajos.

Cuáles son las obras

La primera etapa del proyecto Transport.Ar se conforma por la potenciación del Gasoducto Centro Oeste (que opera Transportadora de Gas del Norte, TGN) entre Tratayén (Neuquén) y La Mora (Mendoza) junto al nuevo caño entre La Mora y Tío Pujio (Córdoba), que costaría unos u$s 840 millones .

El gasoducto busca transportar la producción de Vaca Muerta a los centros de consumo

Estas obras, que tienen fondos presupuestados por u$s 120 millones para el resto de 2021 y u$s 720 millones para el año que viene, permitirían sumar unos 10 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) a la capacidad de transporte y empezar a reemplazar importaciones de gas de Bolivia , país cuya producción viene declinando en los últimos años y no puede asegurar el abastecimiento confiable a la Argentina principalmente en invierno, cuando más se lo necesita.

Otras tareas previstas son la construcción del gasoducto Mercedes - Cardales (Buenos Aires) por u$s 131 millones y el comienzo de la reversión del Gasoducto Norte por un total de u$s 74 millones.

Vaca Muerta, a toda máquina: una consultora espera un importante salto en la producción de gas y petróleo

La inversión más imponente, no obstante, es la del gasoducto que llevará el nombre del ex presidente, saldrá de Tratayén hasta Saliquelló (Buenos Aires) y luego continuará hasta San Jerónimo (Santa Fe), por u$s 1200 millones, y por la que el Gobierno negocia con China su financiamiento.

Sin embargo, el antecedente de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz (u$s 4700 millones), que están trabadas por problemas de diseño y la falta de una adenda al contrato de financiamiento, impulsa a las autoridades a abrir el abanico de posibilidades y construir el gasoducto con fondos propios: sería un gasto de capital, con plata del presupuesto nacional (recaudación de impuestos, deuda pública en pesos y emisión monetaria).

El Gobierno destinará u$s 5 millones a los estudios de factibilidad técnica del gasoducto Néstor Kirchner.

El detalle de las obras en el anexo 2 del Decreto 489, que modificó el presupuesto

El sistema de Gasoductos Transport.Ar Producción Nacional también está integrado por la ampliación del Gasoducto San Martín, en la Patagonia; la repotenciación y finalización del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA); y obras complementarias en el Gran Buenos Aires e incluso hasta el límite con Brasil, por donde pueden salir exportaciones hacia Uruguaiana.



Todo el entramado de obras puede durar no menos de 18 a 24 meses , por lo que se convierte en urgente avanzar: la creciente producción de gas en Vaca Muerta puede colmar la capacidad de los gasoductos y si no se exportan los excedentes a Chile habrá que cerrar la inyección de los pozos, una alternativa poco económica.

Con todo, el ahorro de divisas puede llegar a los u$s 1150 millones por año , con la sustitución de importaciones de Gas Natural Licuado (GNL), el uso de líquidos en las centrales de generación termoeléctrica y menores compras a Bolivia.

Estas inversiones también permitirán incrementar el número de usuarios de gas por red en localidades de Santa Fe, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz, Buenos Aires, Chaco, Mendoza, Santiago del Estero y San Luis.