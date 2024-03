Uno de los principales diputados de LLA apoya la reversión de la suba de dietas y dice ser parte de "la casta"

"Lamentablemente, hoy me siento casta", dijo el diputado de La Libertad Avanza, Carlos D'Alessandro . El puntano fue de los primeros que salió a cuestionar el incremento en las dietas de los legisladores nacionales que se firmó el 22 de febrero , pero que cobró relevancia en los últimos días.

En un mano a mano con El Cronista, el diputado nacional explicó los motivos por los que salió a cuestionar la suba de las dietas: "La casta no se puede poner primero que los ciudadanos". Y anticipó que el tema se llevará al recinto este miércoles .

-Usted fue uno de los primeros que salió a cuestionar el incremento de las dietas ¿por qué se opuso?



-Creo que hoy los argentinos se merecen que los políticos estemos a la altura de las circunstancias. Hoy estamos discutiendo la posible modificación de la fórmula jubilatoria. Los jubilados la están pasando muy mal. Estamos discutiendo la quita del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) a las provincias, los docentes la están pasando muy mal, no han tenido un incremento de su salario, y así en cada uno de los rubros de los trabajadores argentinos. No podemos poner la carreta delante de los caballos. Tiene que ver con una cuestión de responsabilidad. Y no porque los sueldos de los diputados sean excesivos, porque hacer política es caro, y es caro en el sentido de que uno tiene que darle respuesta a la ciudadanía, y tiene que estar comprometido. La responsabilidad que tiene un diputado a la hora de legislar, hace que el compromiso que tenemos nosotros también sea valorado por la sociedad. Sobre todo si lo tomamos con gran responsabilidad, como lo hemos tomado los diputados de La Libertad Avanza, que desde el 10 de diciembre no hemos parado de trabajar ni un solo día.

- ¿No sabían que las paritarias de los trabajadores están atadas a las dietas de los diputados y senadores?

-La verdad que no, al menos yo. Me había enterado que le iban a dar un aumento a los trabajadores del Congreso, lo cual me puso muy contento, pero cuando vi que había impactado, que me enteré por los medios, entendí que no era el momento y fue ahí cuando lo dije.

Por orden del Presidente Javier Milei, vamos a presentar un proyecto para RETROTRAER el aumento que fue otorgado a diputados y senadores de la Nación de manera automática, debido a la resolución 0013/11 firmada por el ex-presidente del Senado Amado Boudou y el ex-presidente de la... — Martin Menem (@MenemMartin) March 7, 2024

-Si las dietas quedan muy por debajo de lo que se paga en el sector privado, ¿no se corre riesgo de que talentos o cuadros políticos se terminan yendo del sector público?

-Es que nosotros venimos del sector privado, yo en el sector privado gano más que los que gano como diputado. Pero bueno, también tiene que ver con el compromiso que estamos tomando. En algún momento, tenemos que aumentar las dietas pero creo que hoy no es el momento. Primero tenemos que dar las discusiones que nos está pidiendo la sociedad, que son las que te mencioné anteriormente. Pero hoy creo que la responsabilidad social de la política es frenar cualquier tipo de aumento o incremento económico porque la gente está cansada y nosotros ganamos esta elección diciendo que íbamos a frenar el tema de la casta. Y la casta no se puede poner primero que los ciudadanos. Entonces primero los ciudadanos y después los funcionarios públicos.

La casta

-¿Y se considera casta?

-Lamentablemente, hoy me considero casta.

-¿Por qué?

- Por la cantidad de beneficios que tengo como legislador no los tengo como un ciudadano común.

-¿Por ejemplo?

-Ahora la posibilidad de venir en avión. Yo cuando era ciudadano común, venía en auto. Está bien, venía por cuestiones propias, pero hoy como ciudadano, como legislador, tengo la posibilidad de tener vuelos en avión. Tengo la posibilidad de tener fueros, tengo la posibilidad de tener una oficina y no pagarla.

-Pero cuando trabaja en el sector privado también tiene una oficina o le pagan los pasajes...

-En algunos casos sí, pero esas empresas facturan a beneficio de la empresa. Tenemos que empezar a hacer cosas a beneficio de los ciudadanos de este país.

-¿Y no se puede cumplir con este trabajo sin los pasajes o una oficina?

- Yo entiendo que es parte del funcionamiento corporativo de la institución. Pero la verdad es que la sociedad te hace sentir casta. O sea, si vos escuchás la negatividad con lo que la sociedad recibió el tema de los aumentos de los diputados, y son muy agresivos, agresivos hacia el poder político. Está muy desgastado el poder político en Argentina, está muy vapuleado, está maltratado, y nosotros tenemos que devolverle la credibilidad. Una manera de devolverle la credibilidad es tomando con empatía cada decisión. Entonces, esto de haber recibido el aumento primero, que los que realmente la están pasando muy mal, me parece que no era el momento.

- ¿Entiende que el poder político está muy vapuleado? ¿El presidente no colabora en ese sentido cuando llama "ladrones" o "delincuentes" a los diputados que votaron en contra de la ley ómnibus?

- Claro. Yo creo que el presidente ha construido su imagen durante todo este tiempo, desde ciudadano hasta ser diputado nacional, y luego hasta ser presidente, increpando muy fuertemente a la política y contraponiendo su manera de actuar con la manera de actuar de los diputados vigentes. Cuando Milei era diputado, la bancada Unión por la Patria era oficialismo, y hoy es un Congreso totalmente distinto. Hoy es un Congreso donde estamos buscando el diálogo. Lo que estoy diciendo es que hoy estamos cambiando incluso desde el Congreso la forma de hacer política, la forma de encarar estos nuevos acuerdos que necesitamos.

- Dice que es más rentable en lo personal el sector privado que el público. ¿No corremos peligro de que la política sea solo para ricos? ¿O que se termine financiando por otras vías como la corrupción o el narcotráfico?

- Mirá, el peligro se corre siempre. Si queremos captar en el sector público buenos talentos y que verdaderamente se dediquen con pasión y mirando el bienestar de la sociedad y del pueblo argentino, tenemos que ver también que no es solo una cuestión de valores. ¿Los tenés o no los tenés? La moral no es algo que se pueda construir desde la política. Eso se trae desde afuera. La discreción con la que nosotros tomamos nuestras decisiones al momento de tener que votar una ley tiene que ver con cuestiones de convicción y de representación. Nosotros como diputados tenemos que representar a los ciudadanos.

- El jueves Martín Menem anunció que va a presentar un proyecto de ley para retrotraer las dietas. ¿Por qué no firma una resolución conjunta con Villarruel en vez de hacer un proyecto de ley?

- El aumento ya se recibió y ahora es muy difícil echarlo para atrás por resolución y creo que hay diputados que no están de acuerdo. Pero entiendo también hay una cuestión de libertad de expresión, que los demás diputados puedan expresarse en el recinto y decir si están de acuerdo o no con el aumento de la dieta.

- ¿La idea es que vuelvan las listas en las que se señala quiénes están a favor de la patria y quiénes en contra?

- Yo acá no creo que sea a favor de la patria o quiénes en contra, no creo que el aumento sea... ¿Cómo lo puedo decir? No creo que el aumento no tenga sentido. Creo que no es el momento. Primero tenemos que resolver otros problemas. Entonces, pongámonos de acuerdo, vayamos al recinto y listo.

- En La Libertad Avanza hablan mucho de la "eficiencia del Estado". Sería mucho más eficiente una resolución que una sesión con todo lo que implica, que es mover a 257 diputados, tratarlo en comisión...

- La sesión va a estar porque el diputado Pichetto pidió tratar el tema de una nueva fórmula jubilatoria y otros diputados han presentado tratar el tema de incentivos docentes, se está buscando el quórum.

O sea, se va a tratar en la sesión del miércoles que viene.

- Claro.

- ¿Por qué en La Libertad Avanza no se valoran en el sector público cosas que sí se valoran en el sector privado? Por ejemplo, la experiencia, los ingresos, la eficiencia. Pienso en la ley de ómnibus, que les llevó más de un mes y medio -con todos los costos que eso significa- y volvió a foja cero...

- No, a ver, la experiencia en política es estar capacitado para poder legislar con el sentido común que están pidiendo los ciudadanos. Las políticas de Estado no son políticas de acción-reacción. Son políticas de árbol de decisión. ¿Qué significa? Que yo veo un futuro a 10, 15, 20 años, preveo, tomo una política de Estado. Entonces la acción que empiezo a iniciar hoy sé que me va a llevar lo más cerca posible de ese resultado. Los políticos tienen poca visión de estadista y ahí es donde empieza el conflicto. La experiencia que nos han dado los políticos que tuvimos es que no prevén el futuro; trabajan para hoy y para el impacto inmediato.

- ¿Pero por qué es mejor tener a alguien que no tiene experiencia en política que venga al Congreso a redactar leyes que alguien que sí tiene experiencia?



- Pero la pregunta del millón de dólares es cuál es la experiencia política . Por ejemplo, Lilia Lemoine no tiene experiencia política, pero hace 90 días que viene al Congreso casi todos los días y está estudiando estudió la ley ómnibus, se sentó con los asesores para poner y entrar en la discusión política. Estoy hablando de una persona que no tiene experiencia política. De otro lado tengo la diputada Zaracho, que tampoco tenía experiencia política, pero no se sienta, no le gusta leer, no se instruye.

-¿Qué Congreso imagina, qué proyecto de ley tiene en mente presentar?

- Estamos trabajando muy fuerte en un proyecto de ley de transparencia sindical; en un proyecto de modernización laboral que beneficie el desarrollo de las nuevas empresas que tienen que ver con tecnología.