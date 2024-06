Diagnóstico del FMI: menos reservas de las esperadas y mayor caída del PBI

El Gobierno logró que la Cámara de Diputados avance con la firma del dictamen de mayoría del proyecto de ley Bases . Para esto, el oficialismo contó con el apoyo de sus socios de la oposición dialoguista y ahora espera que se vote el jueves.

En un plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda se refrendó el megaproyecto del presidente Javier Milei , que obtuvo 66 firmas de los representantes de La Libertad Avanza , UCR , Hacemos Coalición Federal (sin el socialismo), Innovación Federal y la Coalición Cívica , destacó la agencia NA.

De todas formas, en el medio de una semana muy política, los inversores siguen mirando con atención lo que sucede en el Congreso y también lo que va pasando con la economía.

No están ajenos los inversores a los cambios en el marco macroeconómico del Staff report del Fondo Monetario Internacional (FMI) . El programa ahora anticipa una mayor caída del PIB (3,5%) y disminuye la meta de superávit primario de 2024 (1,7% PIB). Inflación para 2024 queda en 139,7%. Al mismo tiempo la meta de acumulación de reservas se incrementó en u$s 1700 millones para junio hasta ubicarse en u$s 4300 millones. Restarían unos u$s 2100 para alcanzar la meta.

Por otro lado, los economistas en líneas generales coinciden en que la economía argentina ya comenzó a recuperarse . Sin embargo, la mayoría sostiene que ese crecimiento está bastante lejos de ser el esperado y que la recuperación no será en forma de V (caída fuerte y recuperación fuerte) sino de un crecimiento leve que dejará al conjunto de los argentinos a fin de año más pobres de lo que empezaron 2024.

De todas formas el gobierno nacional y también los gobernadores quieren empezar a mostrar lo que se denomina inversión hormiga . Dos ejemplos de esto son la visita que realizará en julio al país una delegación de empresarios colombianos dispuestos a invertir en maquinaria agrícola. Al mismo tiempo, en el "V Congreso y Exposición Litio América Latina 2024", que se desarrolla por estos días en Buenos Aires, una startup chilena promete traer inversiones para la industria minera.