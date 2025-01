Una medida de Sturzenegger recibió el inesperado elogio de un histórico del peronismo

El empresario de la carne y referente histórico del peronismo, Alberto Samid, elogió públicamente la reciente decisión del Gobierno de eliminar las retenciones al cuero bovino, una medida anunciada como parte de un paquete para aliviar al sector agropecuario. A través de un tuit, Samid expresó: "Con esta decisión de @fedesturze de sacarle las retenciones al cuero se termina el monopolio de Galperín. Y lo mejor de esto es que la carne va a pasar a valer un 5% menos para la gente".

La eliminación de las retenciones al cuero forma parte de una medida estructural que apunta a promover la competitividad de las economías regionales. Según el sitio especializado Bichos de Campo, el régimen previo deprimía artificialmente el precio de este insumo clave, perjudicando al sector productivo. De acuerdo a la Politica Online, la medida va en contra del principal negocio de la familia Galperín, dueña de la curtiembre Sadesa desde hace más de 80 años.

No es la primera vez que Samid se pronuncia a favor de una política de reducción de impuestos. El 23 enero, ya había tuiteado: "Está bien que bajaron las retenciones. Pero no alcanza. Hay que llevarlas a cero y así vamos a producir el doble". Estas declaraciones evidencian un posicionamiento que, en ocasiones, lo ha acercado a sectores alejados del peronismo tradicional.

Incluso, en el pasado, Samid consideró postularse como candidato a intendente de La Matanza bajo el ala de Javier Milei, líder de La Libertad Avanza. Aunque la candidatura no se concretó, dejó claro su interés por explorar nuevas alianzas políticas. "A mí no me desagrada Milei, aún no tuvo la posibilidad de gobernar. Mientras no haya gobernado, no lo quiero criticar", declaró en su momento.

La medida del gobierno también recibió elogios desde el campo. Sergio Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, calificó la baja de impuestos como "un paso adelante", aunque consideró necesario continuar avanzando hacia una eliminación total de las retenciones.