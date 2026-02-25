El edil del Partido Nacional de Maldonado, Fabricio Rodríguez, presentó una iniciativa para declarar “persona non grata” en el departamento a Alberto Samid, el empresario argentino que estuvo hospitalizado en Punta del Este y que tras ser trasladado a Buenos Aires lanzó duras críticas al sistema de salud uruguayo. Samid, de 78 años, ingresó al sanatorio Cantegril de Punta del Este por una infección urinaria, pero luego su cuadro se agravó al contraer un virus en la sangre. Esto obligó su traslado de urgencia en un vuelo sanitario a Buenos Aires tras varias idas y venidas. Samid, conocido en Argentina como el “rey de la carne”, estaba de vacaciones en Punta del Este cuando sufrió un quebranto de salud y debió ser internado. En ese momento, dijo que había contraído un “virus uruguayo” en la ciudad balnearia y que los médicos del hospital “no lograban” identificar qué enfermedad tenía. Por esta razón, solicitó a las autoridades argentinas que lo trasladaran de vuelta a su país. Al llegar a Buenos Aires, el empresario criticó la atención médica que recibió en Uruguay. “A mis compatriotas, les digo: si alguna vez tienen un problema en Uruguay, rajen para Buenos Aires, no se queden ni un minuto, porque ahí van a tener problemas; no tienen medicamentos, no tienen máquina modernas, los médicos son inexpertos”, expresó en su cuenta de X. Samid aseguró que en Buenos Aires le salvaron la vida. “Les puedo asegurar que si hoy estaba en Uruguay y no llegaba ayer, como llegué, hoy estoy en Uruguay pero estoy en un cajón”, aseguró y pidió disculpas. “Si en algún momento me pasé con alguno, que me disculpen”, afirmó. “Las expresiones vertidas no solo cuestionan de forma generalizada a nuestro sistema sanitario, sino que afectan directamente el honor y la trayectoria de médicos, enfermeros, técnicos y funcionarios”, afirmó el edil Rodríguez. “Maldonado cuenta con una estructura sanitaria que atiende a residentes y a miles de visitantes durante todo el año, con calidad asistencial y responsabilidad institucional. La crítica es válida cuando es fundamentada y responsable; no así cuando desacredita sin sustento a todo un sistema”, agregó. Unos días antes, la directora general de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), Fernanda Nozar, salió a responder las fuertes críticas de Samid. Ante estas críticas, la directora general de Salud del Ministerio de Salud Pública, Fernanda Nozar, salió al cruce de las expresiones del empresario argentino. “El sistema de salud uruguayo es reconocido regional e internacionalmente por su alta calidad asistencial, la formación de sus profesionales y su infraestructura tecnológica de vanguardia”, aseguró la jerarca en su cuenta de X. “Nuestra prioridad absoluta es la preservación de la vida. Todo paciente crítico que ingresa a nuestras instituciones recibe la atención necesaria bajo estándares internacionales para asegurar su estabilidad antes de cualquier traslado”, explicó.