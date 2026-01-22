En esta noticia Los resultados de la nueva encuesta que entusiasman a Milei

El impulso que consiguió el gobierno de Javier Milei con el triunfo electoral en las legislativas de 2025 parece extender su impacto en el inicio de 2026, cuando las expectativas ciudadanas respecto de la evolución de la economía muestran signos de recuperación sostenida.

Envalentonado por el éxito en los comicios y los avances en el Congreso, con la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, la Casa Rosada puso en marcha la fase 4 del plan monetario. Este nuevo ciclo incluyó la actualización del esquema de bandas sobre el dólar y un plan de acumulación de reservas con el objetivo de reducir el riesgo país.

Asimismo, el oficialismo centraliza la estrategia para motorizar y aprobar las tres reformas de segunda generación contempladas por Milei para la segunda etapa de su gestión: la laboral, la tributaria y la previsional.

En ese contexto, una nueva encuesta da cuenta de cambio en el humor social que, lejos de la incertidumbre expresada en sondeos del año pasado, muestra una confianza renovada en los resultados del rumbo económico.

El relevamiento titulado El señor de los milagros fue realizado por la consultora DC entre el 10 y el 12 de enero. El estudio incluyó a 1915 casos a nivel nacional y los resultados se presentaron con 2,2% de margen de error.

En el informe de la consultora que dirige el consultor político Anibal Urios, cuando preguntan por la postura sobre el rumbo económico del país, casi 8 de cada 10 participantes mostraron su apoyo total o parcial.

Así, un 62,24% de los encuestados expresó estar de acuerdo con el modelo, identificado con las políticas liberales, mientras que el 2 1,43% coincide parcialmente (un mix entre liberalismo y peronismo). Sólo el 16,33% está en contra y marcó su intención de volver al modelo kirchnerista.

“Si bien en encuestas de 2023 y comienzos del 2024 observábamos una transición basada en la incertidumbre, hoy los datos revelan una consolidación clara: la sociedad ha internalizado el sacrificio pedido por Milei en pos de un proyecto de país”, destaca el informe.

Este respaldo también se traduce en una fuerte validación hacia el sector privado. Ante la consulta de si el modelo económico del Presidente es propicio para el sector privado, el 77% consideró que es el adecuado para el desarrollo de las empresas y la inversión, frente a un 23% que lo rechaza.

Sin embargo, el informe advierte que el vínculo emocional de la sociedad con Milei responde principalmente al “temor al pasado” (36,3%), lo que la consultora denomina un “contrato por espanto”.

Este factor, señala DC, funciona como un seguro de vida para el Gobierno: mientras la oposición sea identificada con las viejas estructuras, el Ejecutivo conservará un margen de maniobra significativo, incluso en contextos económicos complejos.

Milei vs Cristina y un dato negativo para el futuro del kirchnerismo

Mientras el oficialismo emerge con mayor capacidad para avanzar en su agenda reformista, el informe enfatiza que la oposición, especialmente el peronismo, enfrenta la profundización de sus conflictos internos producto de la falta de liderazgo, cohesión y legitimidad .

Por eso, la encuesta aprovechó para medir la percepción de La Libertad Avanza y el peronismo/kirchnerismo en distintas áreas de gestión, con un resultado contundente: el oficialismo se impuso con una diferencia abrumadora en cada uno de los 8 rubros evaluados.

En el plano económico, el 81,9% de los encuestados considera que la gestión libertaria ha hecho mejor las cosas que el kirchnerismo, que solo cosechó un 18,1% de apoyo. Esta diferencia de casi 64 puntos sugiere que la sociedad valora el rumbo de la “motosierra” por sobre la intervención estatal del pasado.

Por su parte, la brecha más amplia del estudio se observa en la gestión de la Seguridad, donde el 86,5% de los argentinos está de acuerdo con las acciones de gobierno de LLA en esta materia y deja al peronismo con un marginal 13,5%.

Quizás el dato más revelador de este apartado —y el más incómodo para la trayectoria de la oposición— se encuentra en el área de las Políticas Sociales.

Históricamente, el peronismo ha construido su identidad política sobre el discurso de la justicia social. Sin embargo, el estudio de DC Consultores muestra que el 61,3% de los ciudadanos prefiere el enfoque actual, mientras que solo el 38,7% defiende el modelo anterior.