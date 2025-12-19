El Gobierno se encamina a cerrar el 2025 con superávit fiscal, pero con un ojo puesto en la meta que acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En los primeros once meses, se registró un superávit primario de aproximadamente 1,7% del Producto Bruto Interno (PBI) y, por el momento -resta diciembre-, está alcanzando ese objetivo.

El Ministerio de Economía informó que el superávit financiero fue de $ 599.954 millones en el onceavo mes del año, devenido de un superávit primario de $ 2.128.009 millones y el pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $ 1.528.056 millones.

La administración del presidente Javier Milei mantiene a rajatabla que “la política del superávit fiscal es permanente” , uno de los ejes clave del plan de estabilización de esta gestión.

“El Gobierno se comprometió a alcanzar un superávit primario del 1,6% del PBI en 2025. Corridos 11 meses, la meta se encuentra más que cumplida, pero dada la estacionalidad del gasto (más agresiva en diciembre), entendemos que el Gobierno se guardó margen contemplando este efecto ”, señalan desde la consultora LCG.

Pese a ello, una de las “patas” de ese plan de estabilización es la reducción del gasto público nacional. Según una proyección del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el gasto primario nacional anual de 2025 -la suma de los gastos corrientes y de capital- tendría un descenso de $ 50 billones en moneda de noviembre de 2025 , respecto al gasto realizado en igual mes de 2023.

Son u$s 38.000 millones, según explican los autores de este trabajo.

“En términos de variación porcentual, la caída sería del 27%, es decir, del orden de la cuarta parte”, apunta la organización que dirige el economista Nadin Argañaraz.

Respecto a noviembre de 2023, el gasto primario se redujo $ 50 billones en el onceavo mes de este año

Los gastos con mayor descenso corresponderían a las transferencias de capital a provincias (-93,8%), los subsidios a otras funciones (-83,9%) y la inversión real directa (-73,5%).

Cuánto se redujo el gasto primario durante el gobierno de Javier Milei

Iaraf remarca que las transferencias a las provincias en 2025 alcanzarían “un nivel equivalente al 6% del nivel de 2023″. En cambio, la inversión real directa en 2025 “sería equivalente a la cuarta parte del 2023″.

Por su parte, el gasto salarial tendría un descenso real interanual del 26%, producto de una baja tanto de la planta física como del poder adquisitivo .

Sumado a ello, el gasto en prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, se mantendría prácticamente constante. No obstante, el gasto en asignación universal para protección social tendría un incremento del 70%, siendo “el único gasto con incremento”.

Los datos que presentó el Iaraf surgen en base a las estadísticas que publicó el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Gasto primario nacional anual (2023 y 2025) expresado en millones de pesos

Concepto 2023 2025* Var % real Diferencia Jubilaciones y pensiones contributivas* 59.381.382 57.245.188 -3,6% -2.136.194 Asignación Universal para Protección Social 3.799.409 6.468.936 70,3% 2.669.527 Asignaciones (familiares y por hijo) 4.245.269 3.252.035 -23,4% -993.234 Pensiones no contributivas 5.453.625 4.669.098 -14,4% -784.526 Prestaciones del INSSJP 8.580.264 8.510.241 -0,8% -70.023 Programas sociales 20.018.809 9.555.590 -52,3% -10.463.219 Subsidios a la Energía 15.027.256 6.159.943 -59,0% -8.867.313 Subsidios al Transporte 4.584.991 3.081.277 -32,8% -1.503.714 Subsidios a otras funciones 539.963 86.742 -83,9% -453.221 Salarios 24.470.263 18.165.990 -25,8% -6.304.273 Bienes y servicios 6.340.751 5.447.373 -14,1% -893.378 Transferencias corrientes a provincias 6.615.692 2.594.332 -60,8% -4.021.360 Transferencias a universidades 6.583.482 4.401.055 -33,2% -2.182.427 Otros gastos corrientes 4.088.402 1.968.495 -51,9% -2.119.907 Inversión real directa 11.309.249 2.996.808 -73,5% -8.312.440 Transferencias de capital a provincias 4.308.195 267.689 -93,8% -4.040.506 Gasto primario 185.347.002 134.870.793 -27,2% -50.476.209

Si se analiza la reducción de dinero por partidas, “el gasto con mayor descenso sería el de programas sociales”, donde se incluye el bono que destina el Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a jubilados y pensionados, entre otros, con una baja de $ 10,5 billones en moneda de noviembre de 2025.

Detrás aparecen los subsidios a la energía, con $ 8,8 billones, e inversión real directa, con $ 8,3 billones.

En cuarto lugar se encuentra el gasto salarial, con una caída de $ 6,3 billones, mientras que en quinto lugar se ubicarían las transferencias de capital a las provincias y CABA, con $ 4 billones.

Por su parte, el incremento del único gasto que subiría, el de asignación universal por hijo, sería de $ 2,7 billones.

Gasto público nacional en dólares constantes

En cambio, si se mide el gasto primario medido en dólares, el descenso sería de u$s 38.000 millones entre 2023 y 2025.

“Los gastos con mayores descensos se repiten, pero resulta interesante destacar los valores”, precisan desde el Iaraf. En ese sentido, el gasto en programas sociales tendría una merma de u$s 7.800 millones, el gasto en subsidios a la energía, de u$s 6.500 millones, y la inversión real directa presentaría una baja de u$s 6.100 millones.

El gasto primario, expresado en dólares, habría caído u$s 38.000 millones entre 2023 y 2025 Francisco Marotta

El gasto salarial se ubicaría en cuarto lugar, con una reducción de u$s 4.660 millones. En quinto lugar aparecen las transferencias de capital a las provincias y CABA, con u$s 3.000 millones.

En tanto, el incremento del único gasto que registraría un aumento, el de asignación universal por hijo, llegaría a u$s 1.900 millones.

Resultado fiscal: las luces amarillas que se encienden para 2026

Si bien el Gobierno se encamina a cerrar el 2025 con un superávit primario en el orden del 1,6% del PBI, aún resta conocer el resultado fiscal de diciembre .

Por su parte, la meta de 2026 muestra un leve relajamiento respecto a 2025. El Gobierno prevé un resultado primario del 1,5% del PBI y un financiero del 0,3% del PBI para el Sector Público Nacional (SPN).

“ La baja de retenciones anunciada recientemente restará ingresos por 0,1% PBI y la eventual aprobación de la reforma laboral , con una baja relevante en contribuciones patronales, dejaría una caída de 0,54% del PBI que podría ser compensada (probablemente en margen) con la creación de empleo formal”, estiman desde LCG.