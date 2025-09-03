Una buena para los jubilados: Banco Provincia adelantará el cobro de septiembre a estas personas

Los jubilados y pensionados pueden acceder a un adelanto de su haber mensual a través del Banco Provincia si realizan un trámite a distancia en sencillos pasos y permite enfrentar gastos imprevistos o aprovechar un descuento de forma adelantada a recibir el pago.

La entidad financiera bonaerense ofrece este beneficio y no cobra ningún interés por dar dinero por adelantado a diferencia de otros entes o empresas privados, aunque se debe cumplir una condición única para todos los prestatarios y adultos mayores .

¿Quiénes pueden recibir su jubilación por adelantado?

Los jubilados y pensionados que reciben su cobro a través del Banco Provincia pueden acceder a un adelanto de hasta el 30% de su haber mensual.

Sin embargo, este beneficio se gestiona a distancia de una forma simple y cumpliendo esta condición: el trámite debe realizarse a través del homebanking o la aplicación BIP Móvil .

Es importante remarcar que los beneficiarios del Instituto de Previsión Social bonaerense son quienes reciben su cobro en esta entidad, así como los titulares de ANSES que tengan su cuenta en esta entidad. Sin embargo, es importante que cuenten con una precalificación positiva, es decir no tener deudas en el Veraz.

Los adultos mayores pueden efectuar la solicitud anticipada todas las veces como sea necesario en el mes. No obstante, el monto total no puede superar el límite del 30% del haber neto promedio del solicitante .

¿Cómo pedir tu jubilación anticipada al Banco Provincia?

Para acceder a este beneficio, hay que seguir estos tres sencillos pasos:

Entrar a la app BIP Móvil o al home banking del Banco Provincia. Una vez dentro del sistema elegir las opciones "Cuentas" y luego "Adelanto de haberes". Por último, en el menú "Solicitud", se puede realizar el pedido.

También se puede realizar la gestión por cajero automático del Banco Provincia o de la red Link. En ese caso, los montos a solicitar ya están predefinidos y van entre los $ 25.000 y los $ 150.000 en total por operación.

La solicitud no puede superar el 30% del ingreso del solicitante.

Luego de aprobarse la solicitud, el dinero se acredita de forma inmediata si se pide desde los canales digitales o dentro de las 24 horas hábiles , si se gestiona por una terminal automática.

La devolución del dinero se efectúa automáticamente con la siguiente acreditación del haber mensual.