Este jueves, el Gobierno extendió un beneficio clave para todos aquellos que adquieran un nuevo vehículo: se trata del descuento del 20% en la inscripción inicial del auto a través del Registro Único Virtual (RUV). La decisión se oficializó a través de la Resolución 87/2026 del Ministerio de Justicia, la cual prorroga la rebaja por un año a partir de este 19 de febrero. Este aplica al trámite de inscripción inicial de todo tipo de vehículo 0km, siempre y cuando se realice a través del RUV, el sistema digital creado por el Gobierno el año pasado como parte de una “reforma integral” del registro automotor. El beneficio había sido implementado por primera vez en febrero de 2025 mediante la Resolución 38/2025 del mismo ministerio, también por el término de un año. Según indica la resolución en sus considerandos, la prórroga se definió luego de un informe técnico y estadístico que analizó la incidencia de la medida original, considerada exitosa. En este sentido, la norma, firmada por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, busca “continuar con el alivio de las cargas arancelarias en cabeza de la ciudadanía”. El 20% de rebaja arancelaria alcanza a los siguientes tipos de vehículos 0km, siempre que el trámite se realice a través del Registro Único Virtual (RUV): El Registro Único Virtual (RUV) fue creado en febrero de 2025 con el objetivo de digitalizar los trámites del registro automotor. A través de él, las inscripciones pueden realizarse de forma remota y sin intermediarios, bajo un sistema “transparente, claro, abierto, estandarizado y accesible”, según establece la normativa. El sistema que procesa estos trámites se denomina Registro Único Nacional del Automotor (RUNA). Según la resolución, permite que los controles del proceso de calificación registral sean validados de forma automática mediante la interconexión con bases de datos oficiales nacionales, lo que garantiza la “integridad, autenticidad y confiabilidad de la información”. Según el Gobierno, la rebaja forma parte de un proceso más amplio de modernización del sector: la reforma del registro automotor. Esta se enmarca en la Ley Bases, la cual dispuso la digitalización integral del sector con el objetivo de eliminar etapas innecesarias y costos desproporcionados que, según el texto oficial, “dificultan la circulación de este tipo de bienes”.