El debate fiscal sumó un nuevo capítulo en el Senado, donde empezó a tomar forma una tensión cada vez más explícita entre el Gobierno nacional y las provincias. En el panel compartido por Patricia Bullrich (LLA) y Eduardo Vischi (UCR) en el AmCham Summit, el eje estuvo puesto en la presión oficial para bajar impuestos y la respuesta de los territorios, que reclaman discutir la coparticipación y la distribución de recursos. El mensaje del gobierno nacional apunta a alinear a gobernadores y legisladores detrás de la estrategia fiscal del Ejecutivo, en un contexto donde el Gobierno busca consolidar el ajuste y reducir la presión impositiva. Bullrich fue clara en el planteo: “Para mí hay margen (para que las provincias bajen impuestos), pero hay que tomar una decisión: para bajar impuestos hay que bajar gastos”. En esa línea, la jefa política de Milei en el Senado cuestionó el comportamiento de algunas jurisdicciones: “Hay provincias que no pueden ser una caja registradora, que si no les alcanza, piden”. La ministra también planteó la necesidad de avanzar hacia una armonización tributaria en todo el país. “Somos un país federal, pero no puede haber 24 provincias con impuestos distintos. Tiene que haber una armonización. El federalismo es cooperativo”, sostuvo, y advirtió que el “costo país se forma en los tres niveles”. El encuentro entre los senadores se dio en AmCham Summit 2026: allí empresarios, legisladores y políticos se reunieron para debatir “una Argentina federal en desarrollo”. Vischi y Bullrich encabezaron el panel de “Debate Legisaltivo”. Del otro lado, Vischi, jefe del bloque radical en el Senado y hombre de confianza del gobernador correntino Juan Pablo Valdés, marcó límites claros. “Creo que este es un momento difícil de discusión de impuestos, porque el programa económico del Gobierno ha hecho que se reduzcan los ingresos de las provincias, los municipios y del gobierno nacional”, planteó. El senador reconoció que hubo “decisiones importantes esperadas” del gobierno nacional, pero advirtió sobre su impacto: “Ha impactado en la economía de las provincias. Por eso es importante el diálogo y discutir responsabilidades”. En ese punto, el correntino puso sobre la mesa un reclamo de fondo: la necesidad de revisar el esquema de coparticipación. “No podemos tener un gobierno nacional rico y provincias mendigando”, afirmó, y explicó que muchas jurisdicciones terminan subiendo impuestos por falta de recursos. “Muchas veces las provincias van agregando impuestos porque no les alcanza para su ciudadanía”. La discusión deja al descubierto un problema estructural que rondó todo el clima del Summit, mientras la Nación exige bajar impuestos para mejorar la competitividad, las provincias advierten que sin una redefinición de los recursos que reciben, ese camino es fiscalmente inviable. Vischi también planteó la necesidad de ordenar el sistema en su conjunto. “Hay que bajar impuestos pero también definir responsabilidades de los distintos niveles del gobierno. Que sea eficiente: cuanto más lo sea, más bajo será el gasto y se va a poder bajar los ingresos”, señaló. El trasfondo es un tironeo que empieza a trasladarse al Congreso, donde deberán discutirse las leyes que sostengan el rumbo económico y, eventualmente, una reforma fiscal más profunda. En paralelo, Bullrich defendió la agenda legislativa del oficialismo, orientada a dar previsibilidad y atraer inversiones, con acuerdos internacionales, reformas laborales y garantías a la propiedad privada. Pero incluso en ese terreno aparece un punto de coincidencia: la necesidad de reglas estables. “Para lograr acuerdos tenemos que tener un piso de acuerdos comunes. La estabilidad es una regla que la mayoría está de acuerdo”, afirmó la ministra, que pidió evitar que las leyes cambien con cada gobierno. Desde la mirada de las provincias, ese objetivo también es compartido, pero con una condición: que el federalismo no sea solo discursivo. “Es necesario un diálogo sobre la coparticipación”, insistió Vischi, en línea con los planteos que vienen realizando varios gobernadores. Así, el Senado empieza a convertirse en el escenario donde se cruzan dos lógicas: la del Gobierno, que busca avanzar con la baja de impuestos y el orden macro, y la de las provincias, que reclaman recursos y mayor previsibilidad para sostener sus cuentas.