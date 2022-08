Una a una, las fuentes de dólares que contabiliza el Gobierno y el futuro de las importaciones

En medio de fuertes pagos de energía en julio -que treparon a los u$s 2400 millones- que empujó a un nuevo mes de déficit comercial, el Gobierno confía en un ingreso rápido de divisas a lo largo de este mes, que a su vez estará acompañado por una menor presión desde las importaciones.

Entre los cálculos que hacen en los despachos oficiales contabilizan la llegada de los u$s 500 millones que había comprometido el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el primer semestre, que se allanan después del diálogo entre el ministro de Economía Sergio Massa y el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone.

Déficit fiscal: la estrategia de Sergio Massa para anunciar alivios y cumplir la meta



Matías Tombolini, de la inflación a las importaciones: cómo es la apuesta para alinear precios que le encargó Sergio Massa



Tras la salida de Gustavo Beliz, el BID aceleró los anuncios de créditos para la Argentina. Ayer anuncio de un crédito de u$s 80 millones para aumentar la productividad, la competitividad y el acceso a los mercados para las micro, pequeñas y medianas empresas.

A eso se suma un desembolso por u$s 300 millones de la CAF, la ex Corporación Andina de Fomento ahora rebautizada como Banco de Desarrollo de América latina. El organismo le garantizó a Alberto Fernández en Colombia una línea de u$s 750 millones, con esa primera partida.

Mauricio Claver-Carone, presidente del BID. Los dólares se allanaron con la llegada de Massa

Pero también se prevé que avance el Repo que Massa negocia con bancos y fondos de inversión, que podrían garantizar unos u$s 2500 millones de corto plazo y que se canalizaría a través del Tesoro a través de bonos globales GD30. Los detalles de la negociación son reservados y dependen de que se consiga una tasa razonable.

A ese combo también podrían sumarse entre u$s 2000 y 4000 millones por las exportaciones, a través de la prefinanciación de las ventas al exterior y la posibilidad de suscribir notas en dólares, con operaciones que están garantizadas. Sería un adelantamiento de exportaciones pero permite contabilizar dólares en el corto plazo .

Además de estas exportaciones, el Gobierno contabiliza las liquidaciones pendientes del campo , para las que se abrió una ventana de oportunidad con los depósitos dólar linked o el 'dólar soja'. El agro está pendiente de la reunión prometida entre Massa y la Mesa de Enlace pero los funcionarios prevén que habrá productores que tendrán que liquidar, lo que podría aportar u$s 2000 millones más en un escenario conservador.

IMPORTACIONES

Las importaciones darán un respiro, vaticinan en el Gobierno . El principal es el de la energía, con la estimación de que al menos las compras de agosto serán unos u$s 600 millones menores a las de julio, que terminaron marcando u$s 2400 millones. En mayo se fueron u$s 1600 millones por pagos de importaciones de energía y en junio otros u$s 1900 millones.

Para agosto se prevé que demandarán unos u$s 1800 millones aunque podría ser menor si el clima acompaña, con el fin del invierno, se liquidan las existencias. Quienes miran el vaso medio lleno recuerdan que "no se le bajó la palanca a nadie" por falta de energía .

Importaciones de energía: quieren poner fin a la sangría de dólares, ¿desde cuándo?



Déficit fiscal: la estrategia de Sergio Massa para anunciar alivios y cumplir la meta



En las compras al exterior también impactarán los mayores controles entre la Aduana, la AFIP y el BCRA. Las empresas acumularon stocks ante una eventual devaluación y anticiparon compras. Eso generará una baja en la curva de las importaciones , anticiparon fuentes oficiales, que aclaran que no se debe a una caída de la actividad.

En junio los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos marcaron un déficit de u$s 115 millones en la balanza comercial. Por la energía, julio volverá a marcar un déficit, pero con menos compras de combustible y la baja por insumos, esperan volver al saldo a favor en agosto.

Pese a los esfuerzos de corto plazo, en el equipo de Sergio Massa reconocen que podrían recurrir a un waiver -un perdón- del FMI por la meta de acumulación de reservas, mientras que esperan cumplir con las previsiones fiscales y de asistencia monetaria del BCRA al Tesoro.