Un senador le pidió a Milei que intervenga Formosa: "Se termina Insfrán"

Tras publicarse el fallo de la Corte Suprema en el que se declara la inconstitucionalidad de la reelección indefinida del gobernador Gildo Insfrán, Francisco Paoltroni le pidió a Javier Milei que avance en una intervención de Formosa.

" El fallo de la Corte refuerza todos los argumentos que ya dimos. Formosa debe ser intervenida para evitar nuevas trampas de este tipo. Se termina Insfrán ", señaló el senador de La Libertad Avanza (LLA).

Sumado a ello, el legislador sostuvo en diálogo con Radio Splendid que esta medida podría evitar que " cualquier otro que se quiera venir a ser dueño de la provincia".

En ese caso, sin tener en cuenta la resolución del máximo tribunal, Paoltroni remarcó que "el riesgo era que algún familiar quiera quedarse, por eso lo principal era trabajar sobre la Constitución ".

Insfrán: por qué Javier Milei podría intervenir Formosa, según Paoltroni

" El gobernador y el vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos ", dice el fallo en el que se declara inconstitucional el artículo 132 sobre la reelección indefinida en Formosa.

Paoltroni, que fue expulsado del bloque libertario en agosto , consideró que existen las posibilidades de que el presidente avance en una intervención provincial.

El senador Paoltroni le pidió a Milei que intervenga la provincia de Formosa

"No quiero creer que esté disociado el discurso de la realidad. Hay que insistir sobre la palabra del Presidente", mencionó el legislador.

Asimismo, confirmó que ya presentó un pedido de intervención a la Casa Rosada. " Como estamos en receso, la Constitución dice que hay que pedirla al Presidente y así lo hice, como corresponde ", precisó.

Y agregó: "Tenemos a un líder mundial de la libertad que se mete con Lula, con (Pedro) Sánchez, con Xi Jinping. Y bueno, ¿cómo no se va a meter con el comunista argentino?".

A modo de conclusión, el senador aseguró que Formosa está inmersa en " un sistema y un modelo de pobreza, donde no hay actividad privada, donde todos dependen del Estado y donde nadie es dueño de nada ".

Qué dijo Insfrán sobre el fallo de la Corte Suprema

Tras conocerse el fallo de la Corte, el gobernador de Formosa desafió a la Justicia: "Ningún porteño nos va a indicar quién va a ser nuestro representante. El pueblo de Formosa va a elegir".

A pesar de su malestar, Insfrán confirmó que cumplirá con el fallo de la Corte Suprem

Incluso, el dirigente peronista recordó que en octubre sacaron "la necesidad de la reforma" de la Constitución, con el objetivo de defender " los intereses de cada uno" de los formoseños .

Más allá de su punto de vista, Insfrán anunció que acatara el fallo. "Puedo estar de acuerdo o no con el fallo, pero de que tenemos que cumplir, vamos a cumplir. Es un tiro de gracia al federalismo. No es algo delegado a la Nación. No se olviden: las provincias son preexistentes a la Nación", sumó.