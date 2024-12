Insfrán desafió a la Justicia: "Ningún porteño nos va a decir quién tiene que gobernar"

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, que lidera el Ejecutivo local desde 1995, rechazó el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional su reelección indefinida. " Ningún porteño nos va a indicar quién va a ser nuestro representante ", expresó.

El mandatario se expresó en un acto de egreso de nuevos profesionales en educación, organizado por el Instituto Universitario Formoseño (IUF). Aseguró que los habitantes de la provincia serán los que decidan sobre su representación política.

Insfrán rechazó la decisión de la Corte pero acatará el fallo

"Ayer algunos se pusieron contentos porque la Corte Suprema sacó un fallo, me alegro, pero nosotros en octubre sacamos la necesidad de la reforma de nuestra Constitución y con orgullo vengo a decirles que, una vez más, defendimos los intereses de cada uno de nosotros ", dijo Insfrán.

Gildo Insfrán habló luego del fallo judicial.

"Ningún porteño nos va a indicar quién va a ser nuestro representante, el pueblo de Formosa va a elegir. A pesar de que ellos (en referencia a la oposición) desearían que ese fallo diga: 'fulano de la oposición tiene que ser el gobernador de Formosa'", apuntó el gobernador.

Sin embargo, dijo que cumplirá el fallo. "Puedo estar de acuerdo o no con el fallo, pero de que tenemos que cumplir, vamos a cumplir. Es un tiro de gracia al federalismo. No es algo delegado a la Nación. No se olviden: las provincias son preexistentes a la Nación", remarcó.

La Corte dijo "no" a la reelección indefinida en Formosa

El jueves, el tribunal falló en favor del amparo presentado por el frente "Confederación Frente Amplio Formoseño" y los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti definieron por unanimidad.

Acordaron que la cláusula impugnada (aprobada en 2003) dejó explícita una ambigüedad sobre permitir o no las reelecciones de forma ilimitadas.

De esa manera, se veía afectada la alternancia en el Poder Ejecutivo provincial y en la división de poderes, para mantener el sistema democrático con un correcto funcionamiento.

Según justificó en su voto Ricardo Lorenzetti, la reeleccción que estaba habilitada por la constitución provincial supone una contradicción con los principios republicanos planteados por la Constitución Nacional.

La Corte Suprema consideró "inconstitucional" la reelección indefinida en Formosa.

Es por esto que destaca que "la reelección es posible, pero es inconstitucional en la medida en que llegue a ser incompatible con los principios del estado de derecho".

Sobre estas bases, los magistrados concluyeron que la resolución de la causa corresponde a la Corte Suprema, desestimó las defensas de incompetencia, la falta de legitimación activa y ausencia de caso opuestas por la provincia e hizo lugar a la demanda y declara la inconstitucionalidad del artículo 132 que habilita a la reelección indefinida en Formosa.