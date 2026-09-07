Jubilados reciben la mejor noticia: Milei confirmó el nuevo aumento y estos serán los montos a cobrar (foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de septiembre 2026 correspondiente a jubilados, pensionados y titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

En septiembre 2026, el ajuste se aplicará en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que arrojó un incremento del 2,11%, según informó el INDEC.

Este porcentaje se aplicará a jubilaciones, pensiones y las asignaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUH) en septiembre 2026.

Con el incremento anunciado, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos tendrán una suma total que llegará a $ 498.633 ($ 428.633 de haber mínimo con aumento + 70.000 de bono). En tanto, el haber máximo quedará establecido en $ 2.884.296 para septiembre.

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock G. Soler Tomasella

Calendario ANSES septiembre 2026: cuándo cobran jubilados y pensionados

En función del calendario de pagos difundido por el Gobierno, el esquema de pagos se organizará de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0 : martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1 : miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2 : jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3 : viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4 : lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5 : martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6 : miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7 : jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8 : viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminado en 0 y 1 : martes 22 de septiembre.

DNI terminado en 2 y 3 : miércoles 23 de septiembre.

DNI terminado en 4 y 5 : jueves 24 de septiembre.

DNI terminado en 6 y 7 : viernes 25 de septiembre.

DNI terminado en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobro en septiembre 2026

SUAF, AUH y AUE

El cronograma informado por ANSES en septiembre 2026 se ordenará según la terminación del documento de la siguiente manera: