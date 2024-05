Un prestigioso analista que predijo un "colapso" ahora elogió a Javier Milei: "Merece un aplauso"

El prestigioso analista internacional Ian Bremmer , fundador y presidente de Eurasia Group, analizó la situación económica actual de la Argentina y elogió las medidas tomadas por el presidente Javier Milei.



" Merece un aplauso, al menos por cómo vemos el país hasta ahora en su administración ", destacó Bremmer en un video publicado en sus redes sociales.

De este modo, Bremmer se retractó de sus comentarios realizados tras el triunfo del mandatario en 2023, cuando aseguró que la economía argentina experimentaría un "colapso inminentemente" .

Bremmer, presidente de una consultora de riesgo político a nivel global, explicó por qué cambió de opinión y puso en valor la gestión de los primeros meses del mandatario argentino.

" No hay duda de que durante sus primeros meses en el gobierno, este tipo merece respeto por lo que realmente ha podido lograr", indicó. "Esto no era lo que yo esperaba cuando se celebraron las elecciones", reconoció, y confesó, "me alegro de haberme equivocado".

Un prestigioso analista internacional elogió a Javier Milei: "Merece un aplauso"

Entre los "logros" del gobierno libertario, el analista destacó "el primer superávit presupuestario que Argentina ha disfrutado en más de una década, y la inflación mensual, que ha sido significativamente alta e imposible para la gente, se está desacelerando realmente".



En un video publicado en Gzero Media, medio de noticias internacionales que también preside, Bremmer destacó los avances en materia económica logrados por Javier Milei y consideró que el mandatario "está dando vuelta la situación. Lo está consiguiendo".

El ministro de Finanzas, Luis 'Toto' Caputo, se hizo eco de las declaraciones y las compartió a través de su cuenta de X. "Ian Bremmer no es considerado precisamente un analista partidario de derecha. Brutal honestidad intelectual", celebró.



Ian Bremmer no es considerado precisamente un analista partidario de derecha.

Brutal honestidad intelectual %uD83D%uDC4F%uD83D%uDC4F https://t.co/T6qrmmQGeb — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 8, 2024

El politólogo estadounidense remarcó que las "ambiciosas reformas económicas" implementadas por Milei están siendo favorables pese a los distintos desafíos que se le presentan, como tener minoría en el Congreso .

"Es el presidente más débil en términos institucionales que ha tenido Argentina en los tiempos modernos. Así que está nadando contra una corriente muy fuerte. Y los peronistas que controlan mucho poder en el Congreso, entre los alcaldes y gobernadores, y los sindicatos; son gente a la que le encantaría ver fracasar a Milei", consideró.



La contundente opinión de Bremmer sobre el peronismo y Cristina Kirchner





Bremmer remarcó que salvo la expresidenta Cristina Kirchner, a quien describió como "realmente volátil y horriblemente polémica como gobernante y corrupta como alguien que dirige el país", existen muchos peronistas que "están muy contentos de ver que ocurren cosas esenciales en la economía de las que no tienen que responsabilizarse".

En este sentido, planteó que quienes integran sector está "dispuestos a llegar a algún compromiso, incluso sabiendo que eso vaya a significar presupuestos más pequeños, más austeridad y que no van a conseguir tanto. Están dispuestos a darle un poco más de cuerda de lo que yo esperaba antes de que fuera presidente. Eso es interesante".