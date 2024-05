Caputo confirmó que usarán bonos AL38 para deudas por electricidad

En esta noticia Sistema roto

El equipo económico está por dar a conocer una resolución en la que salda parte de la deuda con las empresas generadoras de electricidad con bonos AL38 (código AE38).

La decisión estaba ya tomada desde el viernes y recién en las próximas horas podría salir publicada en el Boletín Oficial. De esta manera se pondría fin a una larga negociación con las empresas por este pasivo acumulado desde el inicio de la gestión Milei.

Desde el sector privado aseguran que "las empresas no saldrán a venderlos rápidamente dado las expectativas existentes al alza en la actualidad para la deuda argentina".

"Entre gas y generación se adeudan u$s 2200 millones y el día 12 vence lo vendido en marzo, que son unos u$s 600 millones adicionales", dijo uno de los empresarios del sector a El Cronista.

El sistema funciona de la siguiente manera: los generadores venden a Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA), que es la responsable del despacho de electricidad estableciendo quién vende, cuándo y a qué precio a los distribuidores.

Desde la llegada del kirchnerismo, el sistema se rompió porque congeló tarifas en medio de una alta inflación y las distribuidoras dejaron de pagar a Cammesa y por ende se quedaron sin cobrar las generadoras.

La oferta del pago con bonos implica una quita dado que el AL38 cotiza a u$s 56 dólares y para el pago lo tomarán al valor nominal.

Lo complicado es que el sistema no puede dejar de funcionar, con la política que se cuela dado que en muchas provincias las distribuidoras pertenecen a los estados provinciales.

El Cronista había anticipado el 25 de abril pasado que Luis Caputo había recibido a más de 40 CEO de las principales compañías del sector y les ofreció un bono con plazo al 2038 por $ 600.000 millones para saldar la deuda que tiene el Estado con las compañías.

Desde entonces hubo una serie de negociaciones, en las que participaron diferentes actores en las que se barajó la posibilidad de emitir un bono indexado en pesos, una alternativa que fue dejada de lado en las siguientes reuniones.

Por parte del Ministerio de Economía participan de las reuniones el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo (aunque ausente en algunas de ellas) y los asesores de Caputo Diego Adúriz y Martín Vauthier.

¿Impactará en el precio de la deuda argentina esta nueva emisión? No debería dado que el monto no es elevado, dado que implicaría una emisión de cerca de u$s 1500 millones.

Muchas empresas se mostraban hasta ayer reticentes a aceptar el pago en bonos dado que debían readecuar contratos, aceptar esa quita, y las propias normas internas en el caso de las multinacionales bloquean ese tipo de resoluciones.

Como anticipaba este diario hace unos diez días, sobre la normalización del flujo hacia adelante, había dudas de que pudieran darse. Si bien hubo una actualización de las tarifas de luz y gas, el Gobierno por ahora mantiene los subsidios a dos tercios de los usuarios de las categorías N2 y N3, al tiempo que todavía no implementa su nueva política de canasta básica, se destacaba en el artículo firmado por Florencia Barragán.

Otras empresas, especialmente de capital argentino, estaban dispuestas a aceptar la alternativa propuesta desde el Ministerio de Economía. La zanahoria para aceptar el pago con bonos pasa por la inmediata resolución de los pagos en "cash" de los meses de febrero y marzo. Se define en el cortísimo plazo.