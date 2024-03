Un gobernador no estará presente en Casa Rosada: los motivos del faltazo que rompe la asistencia perfecta

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, decidió no estar presente hoy en la reunión que el Gobierno mantendrá con los mandatarios provinciales para avanzar sobre la aprobación de la ley ómnibus.

Pullaro estaba confirmado hasta anoche, pero finalmente eligió no estar presente, en este caso no debido a una cuestión particular de su relación con Nación, sino con la situación de inseguridad que se vive en su provincia .

El resto de los gobernadores sí estará presente en el encuentro.

El motivo que esgrimió el gobernador para no participar de la reunión de esta tarde en Casa Rosada se precipitó por un nuevo hecho de violencia que agrava la situación de violencia en la ciudad de Rosario .

Sin embargo, en su reemplazo estará Gisela Scaglia, vicegobernadora santafesina.

Anoche un grupo de desconocidos disparó contra la fachada de la comisaría 15º, en el límite entre los barrios Matheu y La Guardia, en la zona sur de Rosario y, afortunadamente, no se reportaron heridos.

Aunque hasta anoche su presencia estaba asegurada, en la previa la postura de Pullaro era una de las más críticas en cuanto a la situación de las provincias.

Viene reclamando una deuda de $ 600.000 millones que el Estado mantiene con su provincia, y había puesto a las retenciones como uno de sus condicionamientos para avanzar sobre algunos puntos que pretende el Gobierno. "Si se pretende subir las retenciones no tendrán mi apoyo", sostuvo.



"Hay provincias como la de Santa Fe a la que el Gobierno les debe. Nos debe $ 600.000 millones, con lo cual queremos poner arriba de la mesa porque hemos puesto mucho para sostener el federalismo y el sistema de nuestro país" , reclamó.