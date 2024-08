Un gobernador anunció que los estatales no pagarán Ganancias en su provincia

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció que su provincia se hará cargo del impuesto a las Ganancias en todos los casos de trabajadores estatales a los que alcanzara el cambio dispuesto por el gobierno de Javier Milei a través del paquete fiscal votado en el Congreso. El beneficio alcanza a unos 5000 trabajadores e implicará un costo para las arcas provinciales de entre $ 450 o 500 millones mensuales.



El mandatario, que llegó a gobernador desde el Sindicato de Petroleros, tomó una decisión que él mismo calificó como 'inédita'. Según contaron desde aquella provincia Vidal convocó a los representantes de los distintos gremios estatales y les anticipó que su administración se hará cargo del ítem que afecta a los haberes por encima de $ 1.800.000.

Para aliviar la situación el Ministerio de Economía provincial capacitará a los distintos gremios para que a su vez enseñen a los trabajadores cómo completar el formulario 572 que les permite deducir cargas familiares y otros conceptos.

De esta manera la gestión de Vidal en Santa Cruz absorberá el porcentaje que corresponda a cada trabajador estatal que no verá afectado su salario por el tributo que restituyó La Libertad Avanza para la cuarta categoría y que se había eliminado en el tramo final del gobierno de Unión por la Patria a propuesta de Sergio Massa en su doble rol de ministro de Economía y candidato a Presidente.

A la cita convocada por el gobernador en la Casa de Gobierno asistieron todos los gremios estatales que representan a docentes, empleados públicos, policías y el área de energía, entre otras. Estuvieron Marisa Lozano (APROSA); Carlos Gervasoni y Andrea Vellio (UPCN); Enrique Lucero (AMET); Marcelo Ojeda (APAP); Ángel Choque, de la Asociación Civil Policía; Antonio Ibarra, del Consejo del Salario de la Policía de Retirados y Jorge Torrasalvo, del Centro de Retirados de la Policía. También participaron Javier Fernández y Mónica Flores de ADOSAC, Carlos Garzón, de ATE, Milton Vera y Silvia Leiva de ATSA, María Ruiz Espinoza de Luz y Fuerza, y Viales de Santa Cruz.

En el Salón de los Escudos de la Casa de Gobierno Vidal reunió a sindicatos estatales

En la previa los docentes agrupados en ADOSAC habían hecho una presentación ante la justicia federal para frenar la aplicación del impuesto. "Nos vamos con una sensación positiva, por supuesto, porque ha informado el gobierno provincial en la voz propia del gobernador que no van a aplicar ese impuesto, que la provincia va a absorber, en todo caso, lo que signifique", celebró el dirigente Javier Fernández.

Vidal, un gobernador 'suelto'

Por su parte el gobernador Vidal -que no se enfrenta a Milei pero tampoco acompaña todas sus medidas- dijo a este diario que "es el momento de sostener con hechos lo que he defendido toda mi vida" en referencia a que, como sindicalista, siempre reclamó que el salario no puede ser considerado una ganancia. Según explicó, Santa Cruz cubrirá ante los organismos nacionales de retención el monto que deberían pagar los trabajadores.

El último lunes la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) oficializó la extensión del plazo para que los contribuyentes a los impuestos a los Bienes Personales, Ganancias y Cedular presenten sus declaraciones juradas y paguen los gravámenes correspondientes al período fiscal 2023.

Tal como publicó El Cronista el organismo tomó esta decisión -publicada en el Boletín Oficial- luego de que "diversas entidades representativas de los profesionales en ciencias económicas han planteado la necesidad de contar con un plazo adicional para la correcta y completa confección de las declaraciones juradas".

Con la nueva ley votada por el Congreso a impulso de Milei, pagarán Ganancias quienes cobren un sueldo bruto de $ 1.800.000 en el caso de los solteros y de $ 2.300.00 en el caso de los casados.

El 8 de julio al filo de la medianoche Milei firmó el Pacto de Mayo con 18 gobernadores

La Cámara de Diputados, por pedido de gobernadores del norte y con el rechazo de los patagónicos como Vidal, repuso el texto original que incluye también la posibilidad de hacer deducciones por cónyuge por un monto de $ 2,9 millones por año e hijos ($ 1,4 millones por año). Se excluyeron las horas extras, el aguinaldo, los bonos por productividad y el diferencial que habían pedido senadores y mandatarios del sur para los trabajadores de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El santacruceño es uno de los gobernadores que no firmó el Pacto de Mayo aunque en Casa Rosada esperaban poder convencerlo. El 8 de julio no viajó a Tucumán con la excusa de atender el fuerte temporal con intensas nevadas que afectó social y económicamente a Santa Cruz.