Provincias Unidas es el tercer bloque en la Cámara de Diputados, sin embargo, hay dos fugas claves que podrían mover la balanza en favor del gobierno nacional para las reformas tributarias y laboral. El correntino Gustavo Valdés y el santacruceño Claudio Vidal patearon el tablero de los gobernadores y se cortaron solos. Qué se negoció.

El número mágico que tiene que conseguir Milei es 129, es esa la cantidad de votos que el gobierno deberá conseguir en la Cámara Baja para obtener las reformas que pretende poner en ejecución el año entrante y aprobar el Presupuesto 2026 en extraordinarias.

Claudio Vidal recibió a Javier Milei y a Karina Milei Alvez Julian

En este sentido, si bien los 95 diputados libertarios no llegarían a consolidar una victoria definitiva, los legisladores provinciales serían la llave del éxito.

Cómo ya había relatado El Cronista, Provincias Unidas, la agrupación de los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, Chubut, Corrientes y Jujuy logró superar sus expectativas.

A pesar de las reiteradas ocasiones en que voces allegadas a Claudio Vidal habían asegurado en diálogo con este medio que el mandatario se uniría al bloque una vez finalizadas las elecciones, esto no se materializó.

El santacruceño perdió en su provincia y la victoria libertaria en el país lo obligó a recalcular su posición. Si bien una victoria libertaria, sobre todo en materia de política económica y lazos internacionales es lo que menos conviene al mandatario patagónico.

Vidal hace sólo unos días se reunió con Luis Caputo en el Ministerio de Economía dónde hubo un acuerdo para avanzar en la baja escalonada de las retenciones a las exportaciones de petróleo convencional . Las principales preocupaciones del gobernador son Yacimientos Carboníferos Río Turbio, YPF y el mantenimiento de las represas.

Aun así, Vidal, no sumó a su diputado José Luis Garrido a Provincias Unidas e hizo alianza con el PRO y los radicales.

Este será uno de los espacios con los que Javier Milei deberá acordar en la Cámara de Diputados. Alí también estará el correntino Gustavo Valdés, quién llevó a su diputado a la bancada oficial de la UCR. El exgobernador tiene en vistas presentarse como presidente del partido este mes y esto sería una ficha en ese sentido.

Javier Milei también deberá dialogar con los bloques Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo. Con los gobernadores de Tucumán, Misiones, Catamarca y San Juan.

Los problemas de Vidal

La salida de Guillermo Francos precipitó una interna a cielo abierto entre el ala Karina Milei y el ala Santiago Caputo dentro del gobierno nacional. Sin embargo, también trajo emociones encontradas a Claudio Vidal que había podido gestionar a través del funcionario importantes inversiones chinas en su provincia.

A su vez, la retirada de YPF de las cuencas maduras que mantenía la provincia le ocasionaron un problema.

El jefe de Gabinete había logrado facilitar un acuerdo para la creación de la Unión Transitoria de Empresas (UTE), integrada por China Gezhouba Group, Eling Energía e Hidrocuyo. La misma había lanzado un concurso privado para comprar cemento por más de USD 21 millones.

El material iba a ser utilizado a partir de marzo de 2026 para reactivar las obras del complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz, especialmente la represa Jorge Cepernic.

“ En julio se firmó un memorándum de entendimiento . Lo que permitió sentar las bases de acuerdos y de tareas a realizar a lo largo de la relación contractual que va a ir permitiendo normalizar el contrato. Ese memorándum tenía unos 90 días de trabajo, a finales de octubre se hizo una prórroga y se van llegando a diferentes acuerdos que, a su vez, generan otros desafíos de resolución, pero que permiten abrir un poco el panorama para la reactivación”, explicaron voces cercanas a Claudio Vidal.

Representantes de Gezhouba y Eling hicieron gestiones por las represas con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.

En este sentido, explicaron que desde Nación “vienen dando pasos para la reactivación” y todo indicaría que así será si “no pasa nada raro”.

“Es un pedido incansable del Gobernador en cada reunión. Y lo seguirá siendo hasta que las obras se reactiven. Creemos que en los próximos meses así será”, concluyeron.