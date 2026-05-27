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Este martes, 26 de mayo de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 26 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7115 - Niña Bonita

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 26 de mayo

 1°7115 11°9283
 5494  12°9913
 3°3223 13°2486 
 3843  14°2789 
 7435  15°1284 
 6°0463  16°6646
 7681  17°7902 
 5724  18°5764 
 8210  19°1578 
 10°0848 20°2715 

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Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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