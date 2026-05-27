Este martes, 26 de mayo de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 26 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7115 - Niña Bonita

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 26 de mayo

1° 7115 11° 9283 2° 5494 12° 9913 3° 3223 13° 2486 4° 3843 14° 2789 5° 7435 15° 1284 6° 0463 16° 6646 7° 7681 17° 7902 8° 5724 18° 5764 9° 8210 19° 1578 10° 0848 20° 2715

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita simboliza inocencia, ternura y nuevos comienzos.

Según el contexto, anuncia armonía y buena suerte, o pide cuidar tu mundo emocional.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.