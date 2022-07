Ultra inflación y golpe de Estado en cuotas: el fulminante diagnóstico de Alfonso Prat Gay

El exministro de Economía Alfonso Prat Gay, aseguró este domingo que Argentina se encamina hacia una "ultra inflación" , culpó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de agilizar un "Golpe de Estado en cuotas" y tildó a dólar de "ser el reflejo de la falta de credibilidad" ante la inestabilidad del peso.

"Ya es super y estamos cerca de una ultra inflación. Evidentemente, con este último desenlace político, el Gobierno ha destruido aún más la confianza en el peso" , apuntó el referente opositor en diálogo con La Nación+.

En la antesala de los primeros anuncios que dará a conocer este lunes la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, y tras la suba de 14,2% del dólar blue en sólo siete días, Prat Gay insistió con el "pánico" que despertó la "sensación de desaparición" de la divisa local como signo monetario.

"Hay consumidores que van desesperadamente a comprar porque no saben cuánto va a valer la semana que viene. Obviamente que no es especulación sino pánico por la desaparición del peso como signo monetario" , explicó.

El economista también cargó contra la respuesta que activó el BCRA de mayor emisión para así "inundar de pesos al Tesoro".

"La respuesta que tiene el Banco Central es inundarlo de más pesos: le dan al Tesoro porque tiene déficit y no puede financiarlo; le dan pesos al mercado de bonos porque se cayó su precio, lo que dejó que en el último mes ya haya agregado más un billón de pesos al sistema y perdió más de U$S 700 millones de Reservas" , repasó.

Al ser consultado por el rol que adquirió la Vicepresidenta tras la salida de Martín Guzmán al frente del ministerio de Economía, Prat Gay insistió con su diagnóstico de "Golpe de Estado en cuotas" .

"Me parece que ella (Cristina Fernández de Kirchner) está en juego de querer separarse de lo que ella misma creó y montó para no ser socia de la caída final y eso le está costando mucho" , alertó el exfuncionario, quien además enfatizó: "las consecuencias de ese desgobierno no lo sufre ella sino que lo sufrimos todos".

Ya en el tramo final, el referente opositor instó por la puesta en marcha de un "programa económico creíble" , que, según consideró, carece la gestión actual, y reiteró el llamado por reinstaurar la independencia del BCRA .

"Hay una segunda cuestión que es muy importante y que es la independencia del Banco Central. Creo que ha quedado demostrado que cuando es el apéndice del Tesoro suceden estas cosas. Entonces hay que cambiar la carta orgánica y volver a la que teníamos cuando nosotros estábamos" , concluyó.

