Últimas noticias ANSES: IFE 4, arranca la presentación de la Declaración Jurada; cambian las fechas de mayo por feriados y, ¿qué pasa si tengo varios CBU para anotarme al bono de $ 18.000?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará el próximo jueves 28 de abril la segunda etapa de inscripción para acceder al bono IFE 4 2022 de $ 18.000 destinado a monotributistas de las categorías A y B y trabajadores informales no registrados.

El "Refuerzo de Ingresos" que también alcanzará a jubilados y pensionados a través de un extra único de $ 12.000, se hará efectivo por medio de Declaración Jurada (DDJJ) donde cada uno de los solicitantes deberán atestiguar la suma de ingresos mensuales inferior a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) y la carga de una única Clave Bancaria Uniforme (CBU).

"Nosotros vamos a evaluar un monto que es el equivalente a dos Salarios Mínimos" , anticipó días atrás, la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta.

En tanto, continúa vigente la instancia inicial de "actualización de datos" por medio de la plataforma MI ANSES, con ratificación, cambio o agregado de la información personal y de contacto que figura en la base de datos del organismo previsional.

Además, desde el próximo lunes 2 de mayo el Ministerio de Desarrollo Social avanzará con el primer pago con aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar (ahora Programa Alimentario) para las madres de siete hijos o más, y el jueves 5 será el turno de las y los beneficiarios de Potenciar Trabajo, con un incremento del 18%. ¿Cuándo cobro ANSES?

IFE 4 2022: CÓMO ANOTARSE AL BONO DE REFUERZO PARA MONOTRIBUTISTAS Y TRABAJADORES INFORMALES NO REGISTRADOS





La etapa para solicitar el pago del bono de $ 18.000 del IFE 4 para trabajadores informales no registrados y monotributistas de las categorías A y B de AFIP , cuenta con una instancia de preinscripción, que se inició el jueves 21 de abril desde MI ANSES y vence este jueves 28.

BONO IFE 4 ANSES: CÓMO COMPLETAR LOS DATOS EN MI ANSES

Para actualizar los datos personales y de relaciones familiares en ANSES , al igual que ingresos, la gestión se debe realizar desde la plataforma Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro de esta opción, seleccionar la pestaña "Información Personal" , luego "Refuerzo de Ingresos" para finalmente consultar tus relaciones familiares registradas en ANSES (padres, hijos y cónyuge) y modificar tus datos de contacto.

BONO IFE 4: CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN

Jueves 21 de abril: Inicio de preinscripción - Actualización de datos personales en Mi ANSES ;

Inicio de preinscripción - Actualización de datos personales en ; Jueves 28 de abril: Solicitud de refuerzo, aceptación de la DDJJ y carga del CBU;

Solicitud de refuerzo, aceptación de la DDJJ y carga del CBU; Jueves 5 de mayo: Resultado de solicitud;

Resultado de solicitud; Sábado 7 de mayo: Cierre de inscripción;

IFE 4 2022 ANSES: con DdjJ obligatoria, ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE CVU Y CBU?

La Clave Bancaria Uniforme, también llamada Clave Bancaria Única o Clave Bancaria Unificada (CBU) , es un código público utilizado por los bancos para la identificación de las cuentas de sus clientes.

Por el otro, la Clave Virtual Uniforme (CVU) también es un código que tiene el mismo propósito que el CBU pero que es perteneciente a plataformas de servicios financieros no bancarios como billeteras virtuales y tarjetas prepagas.

IFE 4 2022 ANSES: CUÁL ES LA ÚNICA QUE SIRVE PARA ANOTARSE AL BONO DE $ 18.000

ANSES confirmó la validación de pago única del bono IFE 4 2022 por medio de un CBU individual, siendo un factor obligatorio.

IFE 4 2022 ANSES: QUIÉNES TIENEN QUE ANOTARSE PARA COBRAR EL BONO DE $ 18.000

ANSES señaló desde su cuenta de Twitter quiénes tienen que completar el formulario de inscripción de manera "exclusiva" para cobrar el bono IFE 4 2022 de $ 18.000.

"La inscripción es exclusivamente para trabajadoras y trabajadores informales, de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías A y B, y será desde 21 de abril hasta el 7 de mayo a través del sitio web oficial de ANSES" , indicó el organismo previsional.

IFE 4 ANSES 2022: CUÁNDO SE COBRA EL BONO PARA MONOTRIBUTISTAS Y TRABAJADORES INFORMALES

La primera cuota del bono de $ 18.000 del IFE 4 para trabajadores informales no registrados y monotributistas de las categorías A y B se empezará a pagar desde el jueves 19 de mayo.

DNI terminados en 0: jueves 19 de mayo

DNI terminados en 1: viernes 20 de mayo

DNI terminados en 2: lunes 23 de mayo

DNI terminados en 3: martes 24 de mayo





FERIADO NACIONAL - DÍA DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO

DNI terminados en 4: jueves 26 de mayo

DNI terminados en 5: viernes 27 de mayo

DNI terminados en 6: lunes 30 de mayo

DNI terminados en 7: martes 31 de mayo

DNI terminados en 8: miércoles 1 de junio

DNI terminados en 9: jueves 2 de mayo

REFUERZO DE INGRESOS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

BONO ANSES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS: CALENDARIO DE COBRO DE MAYO 2022





ANSES pagará un bono de hasta $ 12.000 desde este lunes 9 de mayo, según la terminación del DNI, a las y los jubilados y pensionados con haberes inferiores a $ 65.260,80.

A QUIÉNES PAGA ANSES EL BONO DE $ 12.000 EN MAYO 2022

a. Los beneficiarios y las beneficiarias de las prestaciones previsionales del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) a que refiere la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias;

b. Los beneficiarios y las beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias;

c. Los beneficiarios y las beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo del organismo previsional.

BONO ANSES: FECHAS DE PAGO DE MAYO 2022 PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

Bono para Pensiones no Contributivas de mayo 2022

DNI terminados en 0 y 1: lunes 2 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 3 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 4 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 5 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 6 de mayo

Bono para Jubilados ANSES de mayo 2022

ANSES activará el próximo lunes 9 de mayo y según la terminación del DNI, el nuevo calendario de cobro para jubilados con haberes inferiores a $ 36.676.

Además, los montos adicionarán un bono de $ 12.000 (para quienes cobren hasta $ 65.260,8).

JUBILADOS ANSES: CALENDARIO DE COBRO DE MAYO 2022

DNI terminados en 0: lunes 9 de mayo

DNI terminados en 1: martes 10 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 11 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 12 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 13 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 16 de mayo

DNI terminados en 6: martes 17 de mayo



FERIADO POR CENSO NACIONAL 2022

DNI terminados en 7: jueves 19 de mayo

DNI terminados en 8: viernes 20 de mayo

DNI terminados en 9: lunes 23 de mayo

ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO ANSES





Las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ANSES cobrarán desde el próximo lunes 9 de mayo y según la terminación del DNI, el monto mensual junto al aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar.

Además, tanto AUH como Asignación Universal por Embarazo (AUE), Potenciar Trabajo, Becas Progresar y Prestación por Desempleo , ya pueden solicitar el bono IFE 4 de $ 18.000, según las condiciones de compatibilidad vigente.

AUH ANSES: CALENDARIO DE COBRO DE MAYO 2022

DNI terminados en 0: lunes 9 de mayo

DNI terminados en 1: martes 10 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 11 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 12 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 13 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 16 de mayo

DNI terminados en 6: martes 17 de mayo





FERIADO POR CENSO NACIONAL 2022

DNI terminados en 7: jueves 19 de mayo

DNI terminados en 8: viernes 20 de mayo

DNI terminados en 9: lunes 23 de mayo

POTENCIAR TRABAJO: CON BONO Y AUMENTO CONFIRMADO, ¿CUÁNTO COBRO EN MAYO 2022?





El Ministerio de Desarrollo Social activará el próximo jueves 5 de mayo el calendario de cobro para las y los titulares del programa Potenciar Trabajo 2022.