Bono IFE 4 2022: ANSES confirmó el primer calendario de cobro de mayo, estas son las fechas de pago

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó este miércoles el primer calendario de cobro del bono de "refuerzo de ingresos" para jubilados y pensionados con hasta dos (2) haberes mínimos de mayo 2022.

"Las y los jubilados y pensionados no deberán realizar ninguna inscripción. Percibirán el refuerzo de 12 mil pesos en forma automática junto con su haber en el cronograma de pagos de mayo y sin la necesidad de realizar ningún tipo de trámite" , detalló el organismo conducido por Fernanda Raverta, desde su sitio web.

Mientras se aguarda por la publicación del formulario de inscripción para acceder al cobro del bono de $ 18.000 del IFE 4 para trabajadores informales no registrados y monotributistas , la liquidación de los haberes de la tercera edad mostrará cambios por el impacto de los feriados del Censo Nacional 2022 y el Día de la Revolución de Mayo.

Bono ANSES: quiénes cobran el refuerzo de $ 12.000 en mayo 2022





ANSES pagará un bono de hasta $ 12.000 desde este lunes 9 de mayo, según la terminación del DNI, a las y los jubilados y pensionados con haberes inferiores a $ 65.260,80.



En tanto, aquellos beneficiarios que tengan ingresos entre $ 65.261 y $77.260, "van a recibir un proporcional hasta llegar a los $ 77.260".

A QUIÉNES PAGA ANSES EL BONO DE $ 12.000 EN MAYO 2022

a. Los beneficiarios y las beneficiarias de las prestaciones previsionales del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) a que refiere la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias;

b. Los beneficiarios y las beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias;

c. Los beneficiarios y las beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo del organismo previsional.

Bono ANSES: así quedan las fechas de pago de mayo 2022 para jubilados y pensionados





Bono para Pensiones no Contributivas de mayo 2022

DNI terminados en 0 y 1: lunes 2 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 3 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 4 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 5 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 6 de mayo





Bono para jubilados ANSES de mayo 2022

DNI terminados en 0: lunes 9 de mayo

DNI terminados en 1: martes 10 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 11 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 12 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 13 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 16 de mayo

DNI terminados en 6: martes 17 de mayo





FERIADO NACIONAL

DNI terminados en 7: jueves 19 de mayo

DNI terminados en 8: viernes 20 de mayo

DNI terminados en 9: lunes 23 de mayo

