Turismo, dólares e importaciones: una por una, las claves de las medidas que anunciará Sergio Massa

se deberá verificar no solo que forme parte del listado oficial, sino que además cumpla con los niveles de abastecimiento establecidos.

De este modo, el Gobierno vuelve a utilizar Precios Justos como zanahoria para que las empresas participen del programa , como ya ocurrió el año pasado cuando se lanzó, con la promesa de que no faltarían dólares para la importación de insumos, algo que no se cumplió en muchos casos. Así, además, intenta nutrir al programa, y evitar que las empresas pretendan bajarse debido a que acusan que las condiciones no les son totalmente rentables.

El Banco Mundial y el FMI empeoran su visión sobre Argentina: qué dice el sector privado