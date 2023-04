El ministro de Economía, Sergio Massa, delinea los últimos detalles de lo que será el nuevo esquema con el que intentará cerrar una vez más la salida de dólares del país, y el mayor ingreso.

Tal como anticipó El Cronista, se impondrá un nuevo dólar, que en este caso abarcará a la mayor parte del agro, y que le dará a los productores la posibilidad de acceder a un tipo de cambio diferencial , para de este modo intentar sumar la mayor cantidad de divisas posibles, y en el corto plazo.

Como parte del programa que se espera que el ministro anuncie mañana, todo parece indicar que finalmente el tipo de cambio que se les ofrecerá al campo será de $ 300 , una cifra que no termina de convencer al sector, pero que Economía -al menos hasta este martes por la tarde- no pretende estirar.

Según lo que ya se anunció, el dólar agro tendrá dos instancias. Una será para las economías regionales, que tendrán una ventana abierta por 90 días, y otra para los productores de granos, que podrán acceder a este beneficio por 30 días.

De este modo, las estimaciones indican que p odrían ingresar cerca de u$s 7.000 millones a las reservas . Esta cifra no es despreciable si se tienen en cuenta las necesidades del Gobierno, aunque está muy lejos de los casi u$s 15.000 millones que el Gobierno estima que tendrá de rojo hasta el período agosto-octubre para el pago de importaciones.

Que no salgan dólares

La otra pata de las medidas tiene que ver con el esfuerzo por detener la salida de dólares. Aquí entra la posibilidad de que se termine el cupo de u$s 300 que hasta hoy se permite para el pago de gastos en el exterior sin tener que caer en el dólar Qatar -hoy cerca de los $ 434-, aunque por el momento quedaría de lado la posibilidad de que se aplique un costo adicional directamente sobre las importaciones.

Sin embargo, sí habría espacio para imponer impuestos al pago de servicios internacionales, como los fletes , por lo que en definitiva sí habría un encarecimiento de las importaciones, más allá de que no se imponga ningún gravamen específico para el sector.

Según pudo saber El Cronista, la presentación de este nuevo esquema se realizará este miércoles por la tarde, y contará con la presencia de gobernadores , además de representantes del sector agropecuario.

La necesidad y la urgencia del Gobierno por poner en marcha algún mecanismo que genere un mayor ingreso de dólares tiene que ver con que la sequía se llevó la mayor parte de las expectativas oficiales a la hora de pensar en cómo engrosar las reservas.