La reducción del gasto de Pemex durante el primer bimestre de este año permitió reducir el déficit fiscal en 37.5%, pero también significa una reducción de la capacidad de inversión de la empresa, advierte el think-tank México Evalúa. Al cierre de febrero, el déficit fiscal se ubicó en MXN $70,000 millones, una disminución de 37.5%, lo que equivale a MXN $42.1 mil millones menos que el año anterior. “La principal razón de que disminuyera el déficit público fue el recorte de 56.2% (MXN $76.4 mil millones) en el gasto de Pemex respecto al año pasado. Durante el primer bimestre, el gasto programable de la petrolera fue de tan sólo MXN $59.7 mil millones. Se trata del nivel más bajo en términos reales desde el año 2007 y la primera vez que, en febrero de los últimos 14 años, su gasto se encuentra por debajo de los MXN $100 mil millones”, señaló el organismo empresarial. México Evalúa señaló que el recorte del gasto a Pemex fue mayor a lo que se había programado para el mes. En el calendario de Hacienda se ubicó el gasto programado era de MXN $87.5 mil millones, pero el gasto se recortó aproximadamente MXN $27.82 mil millones, lo que significó 32% menos que lo programado. “Si se hubiera cumplido con el calendario del gasto, el déficit público habría sido 13% menor y no 37.5% como sucedió. Por lo tanto, se puede adjudicar un 66% de la reducción del déficit en febrero al recorte en el gasto de Pemex”, señaló el organismo. México Evalúa detalló que el recorte al presupuesto de Pemex se concentró en inversión física, con una disminución de prácticamente 80%, situación que impacta en la capacidad productiva de la empresa y en el potencial de crecimiento económico del país. “El gasto en inversión física de Pemex fue de tan sólo MXN $21 mil millones. Se trata de una reducción real del 78% (MXN $74.5 millones) frente a febrero del año anterior y es el nivel más bajo desde 2007. Como resultado, el gasto total del Gobierno en inversión física cayó a mínimos históricos, similares a lo observado en 2008”, señaló. El país enfrenta un contexto de bajos ingresos, lo que pone en riesgo la viabilidad de mantener el déficit en los niveles previstos en el presupuesto. Los ingresos han bajado debido a un menor dinamismo económico a lo que se suma la caída en los ingresos petroleros. “Durante el primer bimestre, los ingresos totales del Gobierno llegaron a MXN $1.4 billones de pesos, esto es 2% (MXN $28 mil millones) más que el año anterior. Sin embargo, es el mínimo ritmo de crecimiento en los últimos cuatro años”, advierte la ONG. Los ingresos petroleros bajaron 9.1%, al ubicarse en MXN $136.4 mil millones, la cifra más baja desde la pandemia. Los impuestos, por otra parte, presentaron un incremento de 2.6%, lo que representó MXN 25.9 mil millones y permitieron compensar la caída de MXN $13.7 mil millones de los ingresos petroleros. Pese al avance, el resultado de los impuestos apunta al menor incremento en recaudación tributaria en cuatro años. “El resultado de las finanzas públicas durante el primer bimestre muestra una continuidad en la estrategia de estabilización de las finanzas públicas observado en 2025: recortar el gasto de inversión, para controlar el déficit público”, lamenta México Evalúa.