Hubo enfrentamientos con la policía durante las protestas en Francia.

Las protestas contra el aumento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos volvieron a movilizar este sábado a cientos de miles de personas en Francia, por tercer fin de semana consecutivo. Aunque las marchas transcurrieron en general en calma, se registraron enfrentamientos con la Policía en varias ciudades al finalizar las concentraciones.

El Ministerio del Interior francés contabilizó unos 320.000 manifestantes hasta las 17, una cifra significativamente inferior a las 410.000 personas del sábado pasado y a las 550.000 registradas el 17 de octubre, cuando se produjeron escenas de violencia y disturbios que tuvieron repercusión internacional.

Los organizadores, en cambio, difundieron cifras superiores. La intersindical estudiantil calculó medio millón de participantes, mientras que el sindicato CGT elevó la estimación a 800.000 personas.

Enfrentamientos en París y otras ciudades

En París, donde el Gobierno contabilizó unos 70.000 manifestantes, la marcha principal se desarrolló sin incidentes hasta su llegada a Porte de Charenton, en el sureste de la capital.

En ese punto se produjeron enfrentamientos entre la Policía y grupos de manifestantes que se negaban a disolver la concentración. Hubo lanzamiento de objetos y pirotecnia, utilización de gases lacrimógenos y pequeños incendios.

Las protestas contra el aumento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos volvieron a movilizar este sábado a cientos de miles de personas en Francia. Foto: EFE

Situaciones similares se registraron en ciudades como Lyon, Marsella, Rennes, Estrasburgo, Toulouse y Nantes.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, destacó que las manifestaciones reivindicativas habían transcurrido en general con normalidad, aunque señaló que también hubo grupos que protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

En total, el funcionario informó 422 arrestos hasta cerca de las 20, una cifra considerablemente inferior a la del sábado anterior, cuando se contabilizaba alrededor de mil detenidos.

Francia refuerza la seguridad por Halloween

El Gobierno francés había impuesto restricciones para evitar que las marchas atravesaran los centros de las principales ciudades, después de los episodios de violencia registrados el 17 de octubre.

Además, las autoridades mantienen un importante operativo de seguridad ante los llamamientos difundidos en redes sociales para aprovechar la noche de Halloween y provocar disturbios o saqueos.

Unos 70.000 agentes fueron desplegados en todo el país, mientras que también se establecieron restricciones a la circulación de menores no acompañados y toques de queda en algunas zonas.

Las protestas comenzaron a finales de septiembre con bloqueos protagonizados por estudiantes en institutos y luego se extendieron a otros sectores, con reclamos vinculados principalmente al poder adquisitivo, la educación y los servicios públicos.

Los dirigentes estudiantiles atribuyeron parte de la menor participación de este sábado a las restricciones impuestas por el Gobierno y anunciaron nuevas medidas para la próxima semana.

La Unión Nacional de Estudiantes de Francia (Unef) llamó a retomar los bloqueos en universidades y centros escolares el martes y jueves, después del paréntesis de dos semanas por las vacaciones de otoño.

Además, los estudiantes anticiparon que participarán el jueves de una jornada de huelga convocada por sindicatos y los llamados “chalecos amarillos” en defensa del poder adquisitivo y los servicios públicos.

Con información de EFE.