El presidente Javier Milei habló en la inauguración de un templo evangélico en Neuquén y volvió a defender el equilibrio fiscal como una de las principales banderas de su gestión. También se refirió a la próxima visita del papa León XIV a la Argentina.

“El camino de la política tradicional culmina siempre en un desastre, aunque sea presentado como sencillo y placentero”, afirmó el mandatario durante su exposición en la Iglesia Evangélica Bautista “Jesús es Rey”, en la capital neuquina.

En otro momento del acto, uno de los presentes le pidió al Presidente que continuara al frente del Gobierno “hasta 2050”. Milei respondió con una corrección: “Hasta 2031”, en una referencia a su intención de buscar una reelección en 2027 y extender su gestión por un segundo mandato.

La defensa del equilibrio fiscal

Milei sostuvo que respetar los derechos requiere “perseverancia, paciencia y convicción”, incluso cuando “el camino se vuelve cuesta arriba”. En ese marco, volvió a defender el equilibrio fiscal y cuestionó que el Estado gaste más de lo que recauda.

“No es justo que el Estado gaste más de lo que recauda y le pase la factura a las siguientes generaciones con deuda, o a los más vulnerables con inflación”, afirmó.

El Presidente sostuvo además que el camino que eligió su Gobierno exige “amarrarse al mástil de nuestros principios contra viento y marea”. “Vale la pena hacerlo”, agregó.

La definición reforzó la presentación que Milei hizo del equilibrio fiscal como una cuestión de principios políticos, en contraposición con el modelo que atribuye a la dirigencia tradicional.

El mensaje sobre el Papa

Durante el discurso, Milei también se refirió a la próxima visita del papa León XIV a la Argentina y aseguró que será un acontecimiento de “semejante trascendencia” y motivo de “inmensa alegría y enriquecimiento espiritual para los argentinos”.

El mandatario afirmó que el pueblo argentino lo recibirá “con los brazos abiertos” y consideró que será una oportunidad para reflexionar sobre “los valores judeocristianos que decidimos defender”.

El papa León XIV confirmó su gira por Latinoamérica, pero el viaje está sujeto a su salud. DanielIbañez

La foto política de Milei en Neuquén

El templo donde se realizó el acto es conducido por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora nacional de La Libertad Avanza Nadia Márquez, quien también participó de la inauguración junto a Milei. Además estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el gobernador neuquino, Rolando Figueroa.

Milei compartió escenario con Figueroa, que mantiene diálogo con la Casa Rosada, y con Márquez, una de las principales referentes libertarias en Neuquén.