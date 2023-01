Tras la recompra de deuda, ¿hay dólares para las importaciones?

El Gobierno puso en marcha una recompra de bonos para evitar mayor presión cambiaria y mejorar el perfil de deuda que implicó destinar u$s 1000 millones de lo que se ahorra por compras de energía al mercado financiero. La medida generó preocupación, en voz baja, de los sectores productivos, que siguen apuntando a la acumulación de pedidos en el sistema de importación SIRA. Incluso los aplaudidores seriales de las medidas oficiales optaron por el silencio.

El ahorro por importaciones de energía y gastos de turismo es estimado por los privados en u$s 3500 millones. Cuando el Gobierno anunció u$s 1000 millones para la recompra de deuda, indicó que se podría ampliar según la aceptación y disponibilidad.



Importaciones y reservas del Banco Central: desarticulan otro caso de alquiler de cautelares por un monto millonario



Recompra de deuda: la letra chica de la estrategia de Sergio Massa, futuro Repo y próximos pasos



Para el titular de Aduana, Guillermo Michel, hay sectores que buscan sobre-stockearse aunque "no se puede decir que sea generalizado" . De todas formas, el funcionario, que es mano derecha de Sergio Massa, aseguró que "hay dólares para las importaciones".

El titular de Aduana, Guillermo Michel, aseguró que hay dólares para las importaciones pendientes

El gobierno cumplió con la meta de acumulación de reservas netas en 2022 con casi u$s 5100 millones, ayudado por 5 factores, según detalló la consultora Equilibra: el recorte de meta desde u$s 5.800 millones originales; los bajos vencimientos de deuda post-reestructuración; el crédito multilateral tras destrabar los préstamos del BID; una deuda comercial récord por importaciones; y el "dólar soja".

"En los primeros once meses del año la deuda comercial permitió al BCRA ahorrarse u$s 7700 millones por importaciones", indicó Equilibra. Con la proyección de diciembre, los economistas estiman que la deuda habría crecido a u$s 8000 millones (1,4% del PBI), lo que marcaría un récord para los años de controles cambiarios .

Las fuentes de dólares para 2023

La disponibilidad de divisas para importar será determinante en 2023. Este año habrá que acumular reservas por u$s 4300 millones con el FMI, sostiene Equilibra. Pero los desembolsos del FMI serán negativos en u$s 1400 millones según Ecolatina.

Faltan dólares pero hay exportaciones "prohibidas" por un olvido administrativo



Importaciones: cómo pagar con dólares propios en el SIRA y qué datos cruza AFIP



Con un ingreso de divisas menor al de 2022 en al menos u$s 10.000 millones, el Gobierno apuesta a compensar con el swap con China y negocia también asistencia con Brasil, tanto por la vía del swap como de financiamiento del banco de desarrollo BNDES, junto con créditos del BID, CAF y Banco Mundial.

El Gobierno apuesta a los créditos del BID para reforzar reservas, junto con el BM y la CAF

Para la deuda comercial, los economistas de Equilibra estiman que "hay poco margen para que el stock siga aumentando" y esperan que se estabilice.

Por otra parte, de la mano de la recompra, indicaron que podría ponerse en marcha un REPO si la mejora en las condiciones financieras hace que las ofertas que se acercaron hasta ahora tengan tasas más atractivas.

los apremios de la industria y el SIRA

Para la industria, en tanto, "la escasez de algunos insumos para la producción" genera "desafíos" para los próximos meses, "situación que se viene registrando desde hace varios meses como consecuencia de las restricciones a las importaciones", según el último informe de la Unión Industrial Argentina (UIA).

De acuerdo al último relevamiento UIA, "muchas empresas indicaron demoras en la aprobación de las solicitudes de importación de insumos solicitadas al SIRA".

La UIA volvió a advertir por las demoras en la aprobación de SIRAs

Sin embargo, desde la Aduana aseguraron que el diálogo con la UIA es permanente y después de que se conociera ese informe, "sólo se detalló un caso", según indicaron colaboradores de Michel.

Las empresas también siguen de cerca la inflación y la suba de costos que, pese a la desaceleración de los últimos meses, sigue en niveles elevados, según los industriales. Todo generó menores expectativas entre las empresas.