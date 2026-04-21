El empleo público vuelve a captar el interés de miles de personas en España. En momentos de incertidumbre laboral, las convocatorias oficiales suelen convertirse en una vía atractiva para quienes buscan estabilidad, formación y opciones reales de crecimiento profesional. Ahora, a través del BOE, el Ministerio de Defensa ha lanzado una nueva oferta para acceder a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil en escalas de oficiales y suboficiales. La convocatoria suma 2944 puestos entre ingreso directo y promoción interna, según la información oficial difundida en abril de 2026. La oferta se divide en dos grandes vías. La primera es el ingreso directo, orientado a ciudadanos que cumplen los requisitos exigidos en cada proceso selectivo. En esta modalidad se incluyen 1337 plazas para nuevos aspirantes. La segunda vía es la promoción interna, reservada a personal militar que ya presta servicio y busca ascender o cambiar de escala. En este apartado se ofertan 1.607 plazas, una cifra superior a la del acceso externo. Para participar, los candidatos deben revisar cada convocatoria específica. Allí figuran titulaciones requeridas, condiciones físicas, edad máxima cuando corresponda, pruebas médicas y fases de examen. El detalle oficial se consulta en el portal de reclutamiento del Ministerio de Defensa. Las vacantes incluyen escalas de oficiales, suboficiales y otras modalidades de carrera militar. Parte de las plazas se distribuyen entre Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y del Espacio, además de la Guardia Civil en los procesos que correspondan. Dentro del sistema militar, la promoción interna suele concentrar gran interés porque permite avanzar profesionalmente sin salir de la estructura. Para muchos efectivos representa la vía más directa para mejorar funciones, salario y responsabilidades. El Gobierno ya había adelantado en la oferta pública anual el refuerzo de plantillas militares. Defensa enmarca estas convocatorias dentro de la necesidad de sostener capacidades operativas y rejuvenecer efectivos en distintas áreas. Tras la publicación oficial, el periodo para presentar solicitudes quedó fijado en 20 días naturales. Eso obliga a los interesados a reunir documentación y completar la inscripción sin demora para no quedar fuera por un trámite pendiente. El proceso habitual incluye solicitud telemática, listas provisionales de admitidos, corrección de incidencias, pruebas físicas, exámenes teóricos o psicotécnicos y reconocimiento médico, según la escala elegida. Cada cuerpo puede introducir requisitos propios. Para miles de personas, esta convocatoria de casi 3000 plazas aparece como una de las opciones laborales públicas más relevantes de 2026. La diferencia entre entrar o quedarse fuera puede depender de revisar bases, cumplir requisitos y respetar cada fecha oficial.